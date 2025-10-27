İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili: Yerel dolu uyarısı

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağış kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenen sağanak yağışlar kentin Anadolu ve Avrupa yakasında etkili olmaya başladı. Silivri, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Taksim başta olmak üzere birçok noktada yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri ve Küçükçekmece’de şimşekler geceyi aydınlatırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, fırtına ve sağanağın akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, “İstanbul’un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.” denildi.