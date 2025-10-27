Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili: Yerel dolu uyarısı | Son dakika haberleri

        İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili: Yerel dolu uyarısı

        İstanbul'da sağanak yağış başladı. Silivri, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Taksim'de sağanak ve şimşekler etkili oldu. Meteoroloji, gök gürültülü sağanakla birlikte yıldırım ve yer yer dolu görülebileceğini bildirdi

        Giriş: 27.10.2025 - 19:41 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:41
        İstanbul'da sağanak yağış
        İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen yağış kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetlenen sağanak yağışlar kentin Anadolu ve Avrupa yakasında etkili olmaya başladı. Silivri, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Taksim başta olmak üzere birçok noktada yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri ve Küçükçekmece’de şimşekler geceyi aydınlatırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        VATANDAŞLARA UYARI

        Meteoroloji’den yapılan açıklamada, fırtına ve sağanağın akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, “İstanbul’un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.” denildi.

        GİRİŞ KATLARI VE BALKONLARA DİKKAT

        Uzmanlar, kısa süreli ve kuvvetli yağışlara bağlı olarak su birikintileri ve ani taşkın riskine karşı uyarırken, sürücülerin görüş mesafesinin azalmasına karşı hız ve takip mesafesini korumasını, mümkünse toplu taşımayı tercih etmelerini öneriyor. Yıldırım riski nedeniyle açık alanlarda uzun süre bulunulmaması, su baskınlarına karşı bodrum ve giriş katlarda tedbir alınması, balkon ve yağmur giderlerinin açık tutulması hatırlatılıyor.

        RESMİ KANALLARA İTİBAR EDİLMELİ

        Yetkililer, yağış ve rüzgarın seyrine bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek, güncel bilgilendirmelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AKOM’un resmi kanalları üzerinden takip edilmesini istedi.

        FOTO: İHA

