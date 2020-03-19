TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi! Diğer kulüplere de seslenen sarı-siyahlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık her şeyden önemlidir" vurgusu yaptı.

İstanbulspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbulspor olarak; ''Sağlık her şeyden önemlidir.'' diyor ve liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz. Sağduyu ile başlatmış olduğumuz bu çağrıya, tüm kulüplerimizin kulak verip destek olması en büyük temennimizdir." dedi ve 'Evde Kal Türkiyem' etiketini kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu hesabını da bu gönderiye ekledi.

2. VE 3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ DERNEĞİ DE TALEP ETTİ

Futbolda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların ertelenmesini talep etti.

Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak önce sağlık diyoruz. Futbolun en önemli paydaşı olan futbolcu kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple liglerin ertelenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HANGİ LİGLER ERTELENDİ?

Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, Macaristan, Rusya ve Azerbaycan ve Ukrayna'da ligler ertelenmişti.