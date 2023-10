İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!

Her polisin hayalinde Türk emniyet teşkilatının en gözde yeri olan Gayrettepe’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde çalışmak vardır. Bir döneme damga vurarak, hem ismiyle, hem merdivenleriyle ünlenen Gayrettepe, yani namı diğer ikinci şubenin ışıkları geceleri hiç kapanmaz. Çünkü ikinci şubenin herhangi bir biriminde çalışmak demek, bazen evlerine günlerce gitmemek anlamı taşıyordu. Tarih yaprakları 2003’ü gösteriyordu. Filmleri aratmayan çalışmalara imza atan merkeze, Yunus ekiplerinden birkaç memurun ataması oldu. Ve bu genç memurlardan bir kısmı Kayıplar Büro Amirliği’nde göreve başladı.

Kayıplar Büro Amirliği, o dönem birkaç odadan oluşuyordu. Kısıtlı imkanları ile çok önemli olaylara imza atıyorlardı. Yunus ekiplerinden yeni gelenlerden biri olan polis memuru Arzu Altuğ, dosyaları incelerken, odaya gelen bir kadın kocasının birkaç gündür kayıp olduğunu söyledi. Haziran sıcak günlerinden birinde ifade veren Nazire C., eczane sahibi eşi Ahmet C.’den haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini anlattı. Polis memuru Altuğ, bu kayıp başvurusunu hemen kayıtlara geçirdi. Ve büroda yeni bir kayıp soruşturması daha başlamış oldu.

Emekli polis memuru Arzu Altuğ

KREDİ KARTI İZİ

Kayıp kişinin cep telefonundan sinyal almadıklarını anlatan Altuğ, bir ipucu bulduklarını belirterek, “Kayıp kişinin kredi kartının kullanıldığını gördük. Bir AVM'de bankamatikten para çekilmiş hesabından. Hemen arkadaşım Sami ve ekibi o bölgeye giderek kameralara baktı. Kamera görüntülerinden bir kadın, bir erkek ve bir çocuk görüldü. Bu kadın ve erkek, kayıp Ahmet C. olayından sonra kayıplara karışan çiftti. Görüntülerde kayıp Ahmet C. yoktu. Bu durumda birinci ihtimalimiz ön plana çıktı. Ahmet C. öldürülmüştü. Ama cesedi nerede? Tabi ki bir yere gömüldüğünü düşündük" dedi.