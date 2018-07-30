SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

30.07.2018 - 10:06 | Güncelleme:

TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en güzel 100 yüzünü seçiyor. Her sene olduğu gibi bu senenin de adayları sosyal medyadan açıklanmaya devam ediyor. İşte dünyanın dört bir yanından en güzel ünlü adayları...

  • 1 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    1 | 45

    TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en güzel yüze sahip insanlarını seçiyor. Dünyanın en güzel ünlülerinin olduğu liste aslında aralık ayında görücüye çıkıyor ancak adaylar şimdiden belli oldu bile! İşte dünyanın dört bir yanından en güzel ünlü adayları...

  • 2 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    2 | 45

    HANDE ERÇEL (TÜRKİYE)

  • 3 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    3 | 45

    CANDICE SWANEPOEL (GÜNEY AFRİKA)

     

  • 4 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    4 | 45

    BARBARA PALVIN (MACARİSTAN)

     

  • 5 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    5 | 45

    CARA DELEVINGNE (BİRLEŞİK KRALLIK)

  • 6 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    6 | 45

    AUDREYANA MICHELLE (ABD)

  • 7 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    7 | 45

    EMMA WATSON (BİRLEŞİK KRALLIK - FRANSA)

  • 8 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    8 | 45

    DASHA TARAN (RUSYA) 

  • 9 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    9 | 45

    JEONGYEON (GÜNEY KORE)

     

  • 10 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    10 | 45

    ELÇİN SANGU (TÜRKİYE) 

     

  • 11 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    11 | 45

    KIMBERLY RYDER (ENDONEZYA) 

     

  • 12 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    12 | 45

    SONIA BEN AMMAR (FRANSA) 

  • 13 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    13 | 45

    JU JINGYI (ÇİN)

  • 14 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    14 | 45

    MEIKA WOOLLARD (AVUSTRALYA)

     

  • 15 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    15 | 45

    IRENE (GÜNEY KORE)

  • 16 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    16 | 45

    NATALYA TSEVELCHUGOVA (RUSYA

  • 17 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    17 | 45

    ARIANA GRANDE (ABD) 

  • 18 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    18 | 45

    HEATHER VAUGHN (ABD)

     

  • 19 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    19 | 45

    AFRA SARACOGLU (TÜRKİYE)

  • 20 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    20 | 45

    JENNIFER LAWRENCE (ABD)

  • 21 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    21 | 45

    ANA DE ARMAS (KÜBA)

     

  • 22 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    22 | 45

    JENNIE KIM (GÜNEY KORE - YENİ ZELANDA)

     

  • 23 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    23 | 45

    GOLSHIFTEH FARAHANI (İRAN)

  • 24 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    24 | 45

    CAMILLA BELLE (ABD - BREZİLYA)

     

  • 25 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    25 | 45

    CHELSEA ISLAN (ENDONEZYA)

     

  • 26 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    26 | 45

    KATHRYN BERNARDO (FİLİPİNLER)

     

  • 27 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    27 | 45

    ANNA VAN PATTEN (ABD)

     

  • 28 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    28 | 45

    JESSICA JUNG (ABD - GÜNEY KORE)

     

  • 29 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    29 | 45

    GAL GADOT (İSRAİL)

     

  • 30 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    30 | 45

    DEEPIKA PADUKONE (HİNDİSTAN -  DANİMARKA)

     

  • 31 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    31 | 45

    DUDA CASTRO (BREZİLYA)

     

  • 32 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    32 | 45

    CINTA LAURA (ENDONEZYA - ALMANYA) 

     

  • 33 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    33 | 45

    LAUREN TSAI (ABD - ÇİN) 

     

     

  • 34 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    34 | 45

    SEULGI (GÜNEY KORE)

  • 35 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    35 | 45

    TAYLOR SWIFT (ABD) 

  • 36 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    36 | 45

    YAEL SHELBIA (İSRAİL)

     

  • 37 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    37 | 45

    JADE WEBER (FRANSA - ÇİN - ABD) 

     

  • 38 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    38 | 45

    BAE SUZY GÜNEY KORE

     

  • 39 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    39 | 45

    OKTYABRINA MAXIMOVA (RUSYA)

     

  • 40 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    40 | 45

    LISA (Lalisa Manoban) (TAYLAND)

  • 41 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    41 | 45

    BANITA SANDHU (BİRLEŞİK KRALLIK - İNGİLTERE)

     

  • 42 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    42 | 45

    KIM TAE-YEON (GÜNEY KORE) 

  • 43 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    43 | 45

    SELENA GOMEZ (ABD) 

  • 44 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    44 | 45

    THYLANE BLONDEAU (FRANSA)

     

     

  • 45 İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları
    45 | 45

    LIZA SOBERANO (FİLİPİNLER - ABD)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X