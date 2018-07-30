İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en güzel 100 yüzünü seçiyor. Her sene olduğu gibi bu senenin de adayları sosyal medyadan açıklanmaya devam ediyor. İşte dünyanın dört bir yanından en güzel ünlü adayları...