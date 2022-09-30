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İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

Talihsiz bir günden kastınız trafikte saatler geçirmek zorunda kalmaksa ya da en sevdiğiniz kıyafetinizin üzerine bir şeyler dökülmesiyse bir de bu fotoğraflara bakmalısınız! İşte sosyal medyanın şanssızları...

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  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    "Basamakta boyanın olduğunu unutup merdiveni kaldırdım" diyen internet kullanıcısının her yerine boya dökülmüş.

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Yatmaya hazırlanırken odasını bu şekilde bulan internet kullanıcısı, manzarayı paylaşmayı ihmal etmiyor. 

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Arılarla kaplanan bu aracın sahibi, zor anlar geçirmiş olmalı...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    İnternet kullanıcısının kaldığı otel odasına giden tek yol, sevimli ancak kızgın deniz aslanları tarafından ele geçirilmiş.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    İnternet kullanıcısının arkadaşının dairesine gece 2'de rastgele ateş açılmış.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Bir öğretmen, öğrencilerine  hediye etmek için satın aldığı şeker ve oyuncakları arabasında bırakmış. Hırsızlar 10 dolarlık şeker ve oyuncakları çalmış. Ayrıca araç sahibine 400 dolarlık cam masrafı çıkarmış.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    İnternet kullanıcısının yatmaya hazırlanırken duvarda fark ettiği minik örümcekler...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Oğlunun doğum günü için Playstation 5 alan internet kullanıcısı, cihazın taş ile değiştirildiğini fark ederse...

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Lise öğretmeni dairesinin penceresine yumurta fırlatıldığını fark edip sosyal medyada paylaşmış. 

     

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    3 gündür gözlüklerini arayan sosyal medya kullanıcısının karşılaştığı manzara...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Havalimanında biri bavullarını uzun süre beklemek zorunda kalmış olmalı...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Günlük işlerini tamamlamak için birkaç saatliğine dışarı çıkan sosyal medya kullanıcısı eve dönünce bu görüntüyle karşılaşıyor.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Bu kareye bakınca akıllara bulut kümesi geliyor ancak bu manzara, çamaşır makinesine çok fazla sabunun eklenmesiyle oluşmuş.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Sosyal medya kullanıcısının "Araştırmadan cildime zerdeçal maskesi sürdüm. Yüzümü yıkadığımda ise Simpson karakteri gibi görünüyordum" notuyla paylaştığı fotoğraf...

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Yol yapım ekibi, ördek göletinin yakınlarında bulunan bir eve beton döktükten sonra öğle yemeğine çıktı... Geri döndüklerinde bu manzarayla karşılaştılar.

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Bu internet kullanıcısı yeni gitarı eline ulaşmadan hemen önce iki parmağını kaybetmiş.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Yağmurda eve girerek her yeri çamur yapan sevimli köpeğe masum bakışları nedeniyle kızmak imkansız...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    "Eşimin fikrini almak için iki ayakkabımı da denedim. Fakat sonra ayakkabımı değiştirmeyi unutup işe bu halde gittim."

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    "Tamir için eve gelen adam, dolabı delerken gitarımı da mahvetti..."

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Satın alınan boya tam olarak kapatılmayınca her yere sıçramış.

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Traktörü yana yatırmayı başaran bu kişi kötü bir gün geçirdiğini kanıtlıyor.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Bu sosyal medya kullanıcısı internetten akıllı telefon siparişi vermiş ama onun yerine koca bir taş gelmiş.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

     Bu karede lüks aracın başına gelmeyen kalmamış...

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Fırıncılar ekmek malzemelerini tam ayarlayamadığı için çöpe atmış ancak maya sayesinde hamur çöp kutusunda giderek büyümüş ve etrafa saçılmış.

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı mezuniyet fotoğrafı. 

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Siz siz olun desenli taytla güneşlenmeyin. Yoksa güneş yanığınız tuhaf bir hal alabilir. 

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Kırılan buz tabakasının altında kalan araba... Neyse ki içinde kimse yokmuş. 

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Yürüyüş için iki saatliğine yerlerinden ayrılmışlar ve gördükleri manzara bu olmuş. 
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    300 dolarlık kulaklığını köpeği parçalayınca bir sosyal medya kullanıcısı da bu kareyi paylaşmış.

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Saç boyası alerjisi internet kullanıcısının yüzünün şişmesine sebep olmuş. 

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Yumurtalar kamyona düzgün bir şekilde bağlanmamış. 10 binden fazla yumurta kırılmış. 

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Burada da bir internet kullanıcısı Sevgililer Günü yemeğinde evin neden ısınmadığını öğrenmek için aşağı kata inmiş. Isıtma sisteminin çalışmamasının nedeninin patlayan borular olduğu ortaya çıkmış.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Flaşlar patlayınca gözüken aslanlar böyle kayıt altına alınmış.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Dünyanın en zor işlerinden biri olan deniz taşımacılığında binlerce ton yükün denize dökülme anları...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Telefonu açık bulup görmek istemediği şeylerle karşılaşan sevgilinin intikamı...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Ağaçtan bu kadının kafasına saplanan kirpinin dikenleri...

     
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Bebeği telefonla oynarken yanlışlıkla 94 dolarlık pizza siparişi vermiş!
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Arabanın üzerinde unutulan tablet! 
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Yürürken kirpik kıvırıcısı kullanan kullanıcının tüm kirpikleri alette kalmış!
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Uçakta arka koltuktan birinin uzattığı ayak... Cam kenarında oturduğu için sevinen yolcu bu duruma çok sinirlenip sosyal medyadan paylaşmış.
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Para sayma makinesine saçı sıkışan kadının çaresizliği...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

     Başka bir sosyal medya kullanıcısının bu fotoğrafla birlikte paylaştığı yazı: 

    "Arkadaşlarımla buzu kırıp balık tutmaya karar verdik ve bu anın fotoğrafını çekmek istedik. İşte sonuç..."
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    Boruların kırılması sonucu heba olan 30 bin ton un...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    4 saat sonra farklı ayakkabı giydiğini fark eden bir sosyal medya kullanıcısının çektiği kare...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

    İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en tahlihsiz anlar...
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar
  • İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

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