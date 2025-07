İşte Nuri Bilge Ceylan'a göre 21. yüzyılın en iyi 10 filmi

NO COUNTRY FOR OLD MEN (İHTİYARLARA YER YOK-2007)

Yön: Coen Biraderler



Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından Joel-Ethan Cohen biraderler tarafından sinemaya uyarlanan 'İhtiyarlara Yer Yok' avcıyken av durumuna düşen bir adamın öyküsünü anlatıyor. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo dallarında Oscar alan filmde Javier Bardem'in canlandırdığı ve kendisine 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülü getiren, kötü adam Anton Chigurh (ve saçları) sinema tarihinin en ikonik kötü adamlarından biri olarak kabul ediliyor.