İşte Nuri Bilge Ceylan'a göre 21. yüzyılın en iyi 10 filmi

ZAMA (2017)

(Yön: Lucrecia Martel)



Antonio di Benedetto'nun aynı adlı romanından uyarlanan filmde 18. yüzyılda Güney Amerika'da doğan ve İspanyol Kraliyeti'nin bir görevlisi olan Zama, kraldan bir terfi mektubu beklerken her şeyini kaybettiğini fark eder. Son bir ümitle Vicuna Porto isimli, varolup olmadığı bilinmeyen efsanevi bir kanun kaçağının peşine düşer… IndieWire'dan Ben Croll film için şunları yazıyor: "Varoluşsal bir sanat eseri olarak Zama, ciddi bir başarı olarak öne çıkıyor. Ancak bu, en sofistike sinemaseverlerin bile 'Az önce ne gördüm acaba?' diye düşünerek salondan sendelemesini engelleyemeyecektir."