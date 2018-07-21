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Ünlü menajer, siyahbeyazlılar ile yapılan görüşmelerde, "Çin'de bir takımda sakat bir oyuncu varsa transfer sezonu kapansa bile takviye yapılabilir" maddesinin bulunduğunu bildirince bu sorun da ortadan kalktı. Şimdi gözler Quaresma'nın vereceği kararda. Ancak kulüpte transfer için "Yüzde 51" tahmini yapılıyor.