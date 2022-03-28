İşte Rusya'ya yaptırımların kaldırılması için tek şart 0:00 / 0:00

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus şirketler ve oligarklara yaptırımların kaldırılmasının imkansız olmadığını ancak şartları olduğunu söyledi.

Telegraph'ın haberine göre Truss, "Bu yaptırımlar ancak tam bir ateşkes ve geri çekilme ile son bulabilir. Bunun yanı sıra daha fazla saldırganlık olmayacağına dair taahhütlerin de olması gerekiyor" dedi.

Truss aynı zamanda bu krizin Brexit sonrası gerilen AB ilişkilerini de güçlendirdiğini öne sürdü.

İngiliz hükumeti şu ana kadar toplam varlıkları 500 milyar sterlini bulan Rus bankalarına ve toplam servetleri 150 milyar sterlini aşan oligark ve aile üyelerine yaptırım uygulamıştı.