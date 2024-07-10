2. TETİKLEYİCİLERDEN KAÇINMAK

Tütün isteğinin en güçlü olduğu yerler genellikle stresli hissettiğiniz veya kahve yudumladığınız zamanlar gibi en sık tütün içtiğiniz anlardır. Tetikleyicilerinizi öğrenip bunlardan kaçınmak için bir plan yapabilirsiniz. Örneğin, telefonda konuşurken genellikle sigara içiyorsanız, sigara içmek yerine karalama yapmakla meşgul olmak için yanınızda bir kalem ve kağıt bulundurabilirsiniz.