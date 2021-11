ADALET TERAZİSİ (THE SCALE OF JUSTICE)

AİLE

(LA MİF / THE FAM)

Yönetmen: Frédéric Baillif

Oyuncular: Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia Da Costa, Joyce Esther Ndayisenga, Charlie Areddy, Amélie Tonsi, Amandine Golay, Sara Tulu

Bir grup genç kız zorunlu olarak sosyal çalışmacıların gözetiminde yetiştirme yurduna yerleştirilmiştir. Bu zorunlu “aile” deneyimi beklenmedik gerilimlere ve yakınlıklara neden olur. Meydana gelen bir olay çatışmaların tetiklenmesine neden olur. Aile gençleri korumak için oluşturulan sistemlerin sorunlarını ortaya koyarken, topluma ayna tutan bir sosyal dramayı perdeye yansıtıyor.

(Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı)