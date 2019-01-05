Savunma sanayisi sektörünün 2018'deki ihracat performansı 2017'ye göre yüzde 17 arttı. Sektörün 1 milyar 739 milyon 453 dolar olan ihracat rekoru kasım ayında geride bırakıldı, yıl sonunda ise rekor 2 milyar 35 milyon 334 bin dolara taşındı. İhracat performansı bir süredir 1,5-2 milyar aralığında seyreden savunma ve havacılık sanayisi, ilk kez 2 milyar dolar sınırını da aşmış oldu.

Savunma ve havacılık sanayisi yüzde 17'lik ihracat performansıyla geçen yıl sanayi ana sektöründe yer alan hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv, gemi ve yat, elektrik elektronik ve hizmet; çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, iklimlendirme ve diğer sanayi ürünlerini geride bıraktı.

Sektör, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar, 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar ihracata imza attı.

- En fazla ihracat ABD, Almanya, Umman ve Katar'a

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının ilk sırasında ABD yer aldı. ABD'ye yapılan ihracat geçen yıl yüzde 5 artarak 726 milyon 66 bin dolara ulaştı.

ABD'yi Almanya takip etti. Almanya'ya 2018'de 226 milyon 119 bin dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu ülkeye ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı.

Envanterini Türk zırhlı araçlarıyla güçlendirmeyi tercih eden Umman'a ihracatta geçen yıl dikkati çeken artış yaşandı. 2017'de 13 milyon 378 bin dolarla sınırlı olan ihracat geçen yıl yüzde bin 46 artışla 153 milyon 373 bin dolara ulaştı.

Yine zırhlı araçlar başta olmak üzere bir dizi Türk savunma sanayisi ürünü tedarik eden Katar'a yapılan ihracat da yüzde 241 gibi yüksek artışla 83 milyon 455 bin doları buldu.

Hollanda'ya yapılan ihracat yüzde 455 artarak 75 milyon 582 bin dolara yükseldi. Hindistan yüzde 33'lük gerilemeye rağmen 71 milyon 700 bin dolarlık ihracatla üst sıralarda yer buldu.

İhracatın yüzde 86 arttığı Azerbaycan 63 milyon 409 bin dolarlık Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü tercih etti. Bu ülkeleri 53 milyon 299 bin dolarla İngiltere, 51 milyon 531 bin dolarla Polonya, 46 milyon 80 bin dolarla Fransa, 35 milyon 279 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 32 milyon 345 bin dolarla Ukrayna izledi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında ilk 25 sırada yer alan ülkeler, 2017 ve 2018 yıllarındaki ihracat rakamları (bin dolar) ve değişim oranları şöyle:

Ülkeler 2017 2018 Yüzde ABD 691.757 726.066 5 ALMANYA 208.641 226.119 8 UMMAN 13.378 153.373 1.046 KATAR 24.484 83.455 241 HOLLANDA 13.622 75.582 455 HİNDİSTAN 106.871 71.700 -33 AZERBAYCAN 34.143 63.409 86 İNGİLTERE 48.537 53.299 10 POLONYA 58.685 51.531 -12 FRANSA 59.229 46.080 -22 BAE 7.406 35.279 376 UKRAYNA 8.800 32.345 268 İSPANYA 16.890 28.575 69 SENEGAL 686 26.867 3.819 BANGLADEŞ 16.375 24.113 47 MALEZYA 41.481 21.391 -48 BELÇİKA 16.547 20.616 25 BURKİNA FASO 863 18.103 1.999 KANADA 15.553 16.158 4 İTALYA 42.750 15.376 -64 FİLİPİNLER 12.440 12.728 2 PAKİSTAN 11.317 12.157 7 BAHREYN 18.436 11.939 -35 İSVİÇRE 3.245 10.309 218 ÇAD 499 10.080 1.920

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