İşte Türkiye'nin tek buz müzesi!

Müzemize çoğunlukla okullardan çok ziyaretçiler geliyor. Müzemiz açıldığından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde çok katılım oldu. 100 binin üzerinde ziyaretçi müzemizi ziyaret etti diyebiliriz. Özellikle sosyal medya tanıtımlarıyla da uluslararası tanınırlığa ulaştı. Avrupa Müze Ödülüne başvurmayı da planlıyoruz. Onu da alırsak o zaman burası marka bir yer olur."