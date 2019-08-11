Soru: 05.08.1965 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 08.09.2005. 336 gün sigorta primim var. İsteğe bağlı sigorta başlangıç tarihim 01.09.2009. Sigorta primim toplam 2738 gün. Askerliğimi 1996 yılında, 18 ay yaptım. Bu durumda ne zaman emekli olurum? Kaç lira emekli aylığı bağlanır? İsteğe bağlı olarak arada 24 ay boşluğum var, bu süreyi borçlanabilir miyim? (Soner Çiçek)

Yanıt: Soner Bey, sigortalılığınız çok geç yaşta başladığı için iğne oyası gibi emeklilik planlaması yapmanız gerekiyor. Biraz karışık olduğu için sırayla anlatmaya çalışacağım.

Normal emeklilikte 4/a’da 7000, 4/b’de 9000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Fakat, 4/a’da bile ihtiyacınız olan prim gününü 64 yaşından önce tamamlayamazsınız. Eksik prim günüyle ise 4/a’da (SSK) 25 yıl sigortalılık ve 4500 günle 60 yaşında, 4/b’den (BAĞ-KUR) ise 5400 prim günüyle 62 yaşında emekli olabilirsiniz. Buraya kadar anlattıklarımı özet kabul edin. Çünkü bunu sağlamak için bazı planlamalar gerekiyor.

4/a’dan emekli olmak için: Askerlik borçlanmasını yaptığınız takdirde sigorta başlangıç tarihinizi 2003’e çekersiniz ve 25 yıl sigortalılık süresini 2 Eylül 2028 tarihinde, yani 63 yaşında tamamlayabilirsiniz.

4/b’den emekli olmak için: İsteğe bağlı sigorta ile devam ettiğinizde 900 gün daha fazla prim ödersiniz ama bir yıl önce, 62 yaşında, yani 5 Ağustos 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz. Fakat, siz normalde 4/b kapsamında prim yatırmaya 1 Eylül 2009 tarihinde başlamış olduğunuz için, SSK’daki 336 prim günü sigorta başlangıcınızı 24 Eylül 2008 tarihine kadar çekebiliyor.

Oysa sizin 2008’deki yasa değişikliğinden etkilenmemeniz için sigorta başlangıcını 30 Nisan 2008 tarihine çekmeye ihtiyacınız var. Askerlik borçlanması burada işinize yarayacak. Ama hepsini borçlanmanıza gerek yok. 115 gün askerlik borçlanması yaptığınız takdirde 4/b’deki sigorta başlangıcınızı 30 Nisan 2008’e çekebilirsiniz. Peki 30 Nisan’a çekmeniz neden önemli? Bu tarihten sonra işe giren erkek sigortalılar eksik prim günüyle en erken 63 yaşında emekli olabilir.

Sonuç olarak, bu adımları izlediğiniz takdirde 62 yaşını dolduracağınız 5 Ağustos 2027 tarihinde emekli olabilirsiniz.

İsteğe bağlı sigortada aradaki 24 aylık boşluğu borçlanma imkanınız bulunmuyor. İsteğe bağlı sigorta primlerinin, gününde ödenmesi gerekir. Daha sonra borçlanmayla geriye dönük ödeme yapılması mümkün değil.

Kaç lira emekli aylığı alabileceğiniz konusuna gelince, bu, sizin hangi tarihte, ne kadar prime esas kazanç beyan ettiğinize göre değişir.

İŞE GİRDİKTEN SONRAKİ YAŞ DÜZELTMESİ EMEKLİLİKTE DİKKATE ALINMAZ

Soru: 15.07.1986 tarihinde işe başladım fakat 1988 yılında kimlik yaşım 14.04.1972 iken mahkeme kararı ile yaşımı iki yaş büyütüp 14.04.1970 olarak değiştirdim. Normal şartlarda 14.04.2019 tarihinde emekli olacaktım. SGK, sigorta girişinden sonra yaş büyüttüğüm için emeklilik dilekçemi reddetti. Doğru bir işlem mi yapmış oldu? (Dursun Kul)

Yanıt: Dursun Bey, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57. maddesine göre, sigortalı çalışmaya başladıktan sonraki yaş düzeltmeleri emeklilikte dikkate alınmıyor. Emeklilikte dikkate alınabilmesi için yaş düzeltmesinin işe başlamadan önce yapılması gerekiyor. Yaş düzeltmeniz dikkate alınmadığı için, düzeltme öncesindeki doğum tarihinize göre, 49 yaşınızı dolduracağınız 2021 yılında emekli olabilirsiniz