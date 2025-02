İstihare Duası okunuşu ve Türkçe anlamı! İstihare Duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

İstihare Duası Okunuşu

İstihare duasının okunuşu şu şekildedir:

Arapça Okunuşu:

اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب

"Allah’ım! Senin ilminden hayır istiyorum, kudretinden de güç diliyorum. Senin büyük lütfundan sana yöneliyorum. Çünkü Sen her şeye kadirsin, ben ise acizim. Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem. Sen her şeyin gaybını bilensin."

İstihare Duası Türkçe Anlamı

Bu dua, kararsız kalınan bir konuda Allah’a başvurmak ve O’ndan hayırlı olanı istemek için yapılır. Türkçesiyle dua şu anlamları taşır:

REKLAM

"Allah’ım, senin ilminden hayırlı olanı istiyorum."

"Senin kudretinle bu konuda güç ve yardımı diliyorum."

"Büyük lütfundan sana yöneliyorum ve bana en iyi olanı göstermeni istiyorum."

"Çünkü sen her şeye gücü yetensin, ben ise acizim ve bilemiyorum."

"Sen her şeyin gaybını bilensin, ben ise bilmem."

İstihare Duası Nedir, Ne Anlama Gelir?

İstihare, Arapça kökenli bir kelime olup "hayırlı olanı istemek" anlamına gelir. Bu dua, Allah’tan, kişinin hayatında karşılaştığı zor bir durumda en doğru, en hayırlı yolu göstermesi için yapılır. Kişi, bir konuda karar veremediğinde ya da bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir kararsızlık yaşadığında, İstihare Duası ile Allah’a başvurur. İstihare Duası, aslında bir tür teslimiyet duygusu içerir. Kişi, kendi bilgisinin ve anlayışının sınırlı olduğunu kabul eder ve en iyi sonucu yalnızca Allah’ın bilebileceğini kabul eder.

İstihare, genellikle zor kararlar alınmadan önce yapılır. En yaygın kullanımı, evlilik, iş değişikliği veya taşınma gibi önemli kararlar öncesindedir. Ancak herhangi bir konuda kararsız kalındığında bu dua yapılabilir. İstihare duası, Allah’a güvenmek ve O’na teslim olmak için yapılır. Kişi, içindeki kararsızlık ve belirsizlik duygusuyla baş başa kalıp, Allah’a danışarak doğru yolu bulmaya çalışır. İstihare duası, sadece bir şeyin sonucunu önceden görmeye çalışmak değil, Allah’a güvenerek hayırlı bir sonuca ulaşma arzusunu taşır.

REKLAM

Bu dua, insanın kendi gücünün ve bilgisinin yetersiz olduğunu fark etmesi ve Allah’a yönelmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Ayrıca, kişinin içindeki huzursuzluğu gidermesi, karar vermekte zorlandığı konuya dair Allah’tan yardım alması da dua etmenin amaçlarındandır.