Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 140 kilometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza önceki gün saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu yönetimindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi.