İstismar mağduru çocuğa soru sorup görüntüsünü çekti!

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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’da A.T. adlı kişi, küçük bir kız çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olaya inanmayan A.T.’nin eşi S.T., küçük kızı işlettiği manava çağırarak, tutuklu olan eşi hakkında sorular sordu. S.T., sorduğu soruları ve cevaplarını cep telefonuna kaydetti. Akşam evine dönen küçük kız, manavda yaşananları annesine anlattı.

ANNE İKİNCİ KEZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Anne H.M. polis merkezine giderek S.T. adlı kadından şikayetçi oldu. Anne, “Kadın kızımı manava çağırıp, ’Kocam sana kötü bir şey yaptı mı?’ diyerek video çekmiş. Kızım bana bunları anlattı. S.T.’den şikayetçiyim” dedi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan S.T., kendi kızının görüntülerini çektiği sırada mağdur kızın da dükkanına geldiğini öne sürerek “Hatıra çekimleri yaptım. Babası cezaevinden çıkınca kızımın görüntülerini gösterecektim. Mağdur kız manava geldi. Onu da çektim. Bunun suç olduğunu bilmiyordum” dedi.

SAVCI HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇTI

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı, hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. Savcı, şüpheli kadının hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydettiği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istedi.