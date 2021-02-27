İsveç'te 2 çocuğu elinden alınan aile Türk yetkililerden yardım istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsveç'te 2 çocuğu elinden alınan aile Türk yetkililerden yardım istedi

İsveç'in Dalarna bölgesine bağlı Vansbro ilçesinde yaşayan Çoban ailesi, belediye sosyal dairesinin 2 çocuklarını ellerinden alması üzerine, Türk yetkililerden yardım istedi.

İsveç'te 2 çocuğu elinden alınan aile Türk yetkililerden yardım istedi
AA

Anne Cemile Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri kız, biri erkek 8 ve 9 yaşında 2 çocuğunun 2 sene önce ellerinden haksız yere alındığını ve bir buçuk yıldır kendilerine hiç gösterilmediğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Çocuklarını görmediği süre içinde iki mahkemeyi kazandıklarının altını çizen anne Çoban, gözyaşları içinde şunları anlattı:

"Vansbro Belediye Sosyal Dairesi, çocuklarıma şiddet uyguladığımı öne sürerek beni mahkemeye verdi. Mora Mahkemesi benim suçsuz olduğuma karar verdi. Daha sonra belediye, Stockholm Yüksek Mahkemesine itiraz etti. Bu mahkeme de bizim lehimize karar verdi. Buna rağmen çocuklarımızı geri vermediler. İlk sıralarda çocuklarımızı görmemize izin veriyorlardı. Daha sonra çocuklarımızı bir İsveçli aileye verdiler. Onlarla sorun mu yaşadılar bilmiyorum, çocuklarımızı başka bir İsveçli aileye verdiler. Aileye verdikten sonra 1,5 yıldır çocuklarımızla bir kere bile görüşmeye izin vermediler. 2 yıldır benim çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz."

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 10 yıl önce İsveç'e geldiklerini kaydeden baba Mehmet Çoban da çocuklarının ellerinden alındıktan sonra psikolojik rahatsızlığa yakalandığını dile getirdi.

Baba Çoban, "Yetkililer çocuklarımızı bizle görüştürmemelerinin sebebi olarak psikolojik rahatsızlıklarını gösteriyor. Çocuklarımın daha önce psikolojik rahatsızlıkları yoktu, elimizden alındıktan sonra bu rahatsızlıklara yakalanmış olabilirler. Ben hukuk savaşından vazgeçmeyeceğim, gerekirse belediyenin önünde çadır kurup açlık grevine başlayacağım." diye konuştu.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Vansbro Belediyesi Sosyal Dairesi yetkilileri, konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NASA'dan Türk profesöre ödül! - Haberler
DÜNYANASA'dan Türk profesöre ödül!
Rus muhalif Navalny'nin tutulduğu yeri ailesi bile bilmiyor! - Haberler
DÜNYAYerini ailesi bile bilmiyor!
Senato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Trump'ın 2024 adaylığını destekleyecek
DÜNYASenato'daki Cumhuriyetçilerin lideri Trump'ın 2024 ...
Pentagon: Suriye'de 9 binayı tamamen yok ettik - Haberler
DÜNYAPentagon: Suriye'de 9 binayı tamamen yok ettik
KAN DONDURAN DETAYLAR! Almanya’da öldürülen 13 yaşındaki Sinan Toptik tuzağa düşmüş! - SON DAKİKA HABERLER
DÜNYAAlmanya’da öldürülen 13 yaşındaki Sinan tuzağa ...
Fransa'dan Ermenistan'da taraflara diyalog çağrısı
DÜNYAFransa'dan Ermenistan'da taraflara diyalog çağrısı
Ekvador'da Sağlık Bakanı Zevallo istifa etti
DÜNYAEkvador'da Sağlık Bakanı istifa etti
Biden yönetiminin Selman'a yaptırım uygulamaması basının tepkisini çekti
DÜNYABiden yönetiminin Selman'a yaptırım uygulamaması ...
ABD’de otobüs garajında büyük yangın
DÜNYAABD’de otobüs garajında büyük yangın
Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 2020'de difteri sebebiyle 116 kişi öldü
DÜNYADünya Sağlık Örgütü'nden Yemen açıklaması