"İşveren ve iş yeri sahibi birinci derecede asli etkili”

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hayatını kaybedenlerin yakınları ve tutuklu sanıklar katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların kusur derecesinin belirlendiği bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini açıkladı.

“BASİT TEDBİRLERLE ENGELLENEBİLİRDİ”

Ek rapora göre; bu olay öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirler sonucuyla yok edilebilir nitelikte bir iş kazasıydı. Yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkat gösterilmedi. Kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işlemi yapılmadı ve bu yangına neden oldu.

“İŞ YERİ SAHİBİ VE İŞVEREN ASLİ KUSURLU”

Sanıklardan iş yeri sahipleri Şahzade Şekerġümüş, Mehmet Menduh Ceylan, işveren İsmet Şen, Maktul Ahmet Sever ve teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici’nin olayda birinci derecede asli etkili olduğu belirtildi.

DİĞER FİRMA SAHİPLERİ “TALİ” KUSURLU

Sanıklardan Çağsan Teknik Metal iş yeri sahibi Çağatay Altuncel’in çalışan Ahmet Medduş’un vefatında, Detay Design Mobilya Tasarım şirketi sahibi Kahraman Erdem’in ise çalışan Ahmet Sever’in vefatında birinci derece tali etkili olduğu belirtildi. Maktul İmobsan şirket sahibi Ramazan Alpan’ın kendisi ve çalışanları Efe Demir, Mahmut Emin Kaya, Muhammet Ali Yıldırım ve Onur Aladağ’ın vefatında birinci derecede tali etkili olduğu kaydedildi.