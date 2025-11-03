Habertürk
        Haberler Gündem Güncel "İşveren ve iş yeri sahibi birinci derecede asli etkili” | Son dakika haberleri

        "İşveren ve iş yeri sahibi birinci derecede asli etkili”

        29 kişinin can verdiği Masquerade gece kulübü yangını davasında bilirkişi, işveren, iş yeri sahibi ve can veren işçiler yönünden kusur oranı raporunu hazırladı. İş yeri sahibi ve işveren 'birinci derecede asli etkili' yönünde raporda kanaat bildirildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları, itfaiye, zabıta ve kamu personeli yönünden 'idare hukukunun alanı' denilerek kanaat bildirilmedi. Mahkeme o raporu da istedi, duruşma ertelendi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 03.11.2025 - 15:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:34
        "İşveren birinci derecede asli etkili"
        İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hayatını kaybedenlerin yakınları ve tutuklu sanıklar katıldı.

        Mahkeme başkanı, sanıkların kusur derecesinin belirlendiği bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini açıkladı.

        “BASİT TEDBİRLERLE ENGELLENEBİLİRDİ”

        Ek rapora göre; bu olay öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirler sonucuyla yok edilebilir nitelikte bir iş kazasıydı. Yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkat gösterilmedi. Kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işlemi yapılmadı ve bu yangına neden oldu.

        “İŞ YERİ SAHİBİ VE İŞVEREN ASLİ KUSURLU”

        Sanıklardan iş yeri sahipleri Şahzade Şekerġümüş, Mehmet Menduh Ceylan, işveren İsmet Şen, Maktul Ahmet Sever ve teknik servis sorumlusu İbrahim Bildirici’nin olayda birinci derecede asli etkili olduğu belirtildi.

        DİĞER FİRMA SAHİPLERİ “TALİ” KUSURLU

        Sanıklardan Çağsan Teknik Metal iş yeri sahibi Çağatay Altuncel’in çalışan Ahmet Medduş’un vefatında, Detay Design Mobilya Tasarım şirketi sahibi Kahraman Erdem’in ise çalışan Ahmet Sever’in vefatında birinci derece tali etkili olduğu belirtildi. Maktul İmobsan şirket sahibi Ramazan Alpan’ın kendisi ve çalışanları Efe Demir, Mahmut Emin Kaya, Muhammet Ali Yıldırım ve Onur Aladağ’ın vefatında birinci derecede tali etkili olduğu kaydedildi.

        İŞ YERİ SAHİBİ “KUSURSUZ”

        Sanıklardan iş yeri sahibi Fatma Dörtgül ile Çeliker Teknik Servis firmasının sahipleri Sibel Çelik ve Dursun Çelik’in olayda kusursuz olduğu vurgulandı. Olayın, Masquerade gece kulübünün çalışma ruhsatında belirtilen faaliyetleri sırasında meydana gelmediği ve işletmenin tadilat- tamirat işleri yapıldığı sırada yaşandığı kaydedildi. Bu sebeple belediye personelinin sonradan birleştirilen dosyasının idari yargılama konusu olduğu belirtildi. Bu sanıklar yönünden kanaat bildirilmedi.

        Duruşmada söz alan acılı aileler, Kartalkaya yangını davasında çıkan kararın bu davaya emsal olmasını isterken, kaybettikleri yakınlarının acısını dile getirip “uzun zamandır adalet bekliyoruz, artık karar çıksın istiyoruz” dediler.

        “BELEDİYE PERSONELLERİNİN DE KUSURU TESPİT EDİLSİN”

        Mahkeme, belediye personelleri yönünden de kusur tespiti yönünden rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı Aralık ayına ertelendi.

