İsviçre'de bir Türk cinsel taciz iddiasıyla gözaltında

İsviçre BLİCK gazetesinin haberine göre, Basel'de küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu ileri sürülen bir Türk vatandaşı polis tarafından göz altına alındı.

Zafer Atamer'in aktardığı habere göre, ismi polis tarafından gizli tutulan Türk 14 yaşındaki bir çocuğa okuldan evine dönerken cinsel tacizde bulundu. İddiaya göre, 2 gün sonra tacizci kişiyi tekrar peşinde gören ve tanıyan çocuk yolunu değiştirerek tren garına doğru gitti.

Garda daima polis bulunduğunu bilen 14 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunan zanlıyı teşhis ettiğini polise söyleyerek zanlının göz altına alınmasını sağladı.

Yapılan ilk soruşturma sonunda saldırganın 45 yaşlarında bir Türk vatandaşı olduğu tespit edildi.

Basel savcılığı gözaltına alınan Türk vatandaşı hakkında olayla ilgili soruşturmasını derinleştirirken konu ile ilgili bilgisi olan kişilerin bilgi vermelerini istedi.

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