İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini, kurallarına uymayan göçmenlerin 'defolup gitmesini' söyledi

        İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, ülkenin kurallarına saygı duymayan göçmenlerin "defolup geldikleri yere dönmeleri gerektiğini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 12:53 Güncelleme: 11.11.2025 - 12:53
        İtalya Başbakan Yardımcısı: Kurallara uymayan göçmenler defolup gitsin
        İtalya'da 23-24 Kasım'da kuzeydeki Veneto, güneydeki Campania ve Puglia bölgesel yönetimlerinde yapılacak bölgesel seçimler öncesinde seçim kampanyalarını hızlandıran sağ koalisyon iktidarını oluşturan partiler, dün akşam Puglia Bölgesi'nin başkenti Bari'de adayları Luigi Lobuono'yu desteklemek için bir miting düzenledi.

        Puglia Bölgesel Yönetimi'ni bu seçimde sol ittifakın elinden almaya çalışan sağ ittifakı oluşturan partilerden aşırı sağcı Lig'in lideri ve Başbakan Yardımcısı Salvini, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikasını eleştirdi.

        Göç karşıtı tezleriyle bilinen Salvini, "Avrupa, özellikle çok fazla Müslüman göçmenin ülkemize girişine ve bizim toplumsal, kültürel ve ekonomik yapımızı tahrip etmesine izin veriyor. Mesele onların Tanrısı değil, mesele, kentlerimize gelenlerin bizim kültürümüze, sembollerimize, dinimize ve anayasamıza saygı göstermesidir. Bir Hristiyan olarak samimi biçimde söylüyorum, bunu yapmaya niyeti olmayanlar, defolup geldikleri yere dönsünler." diye konuştu.

        Bu sözlerini farklı sosyal medya platformlarındaki hesaplarında da paylaşan Salvini'ye çok sayıda kullanıcının yazdıkları yorumlarda karşı çıkarak tepki gösterdiği görüldü.

