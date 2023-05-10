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İtalya'da başkanlık sistemini içeren anayasal reform tartışılıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümet ömürlerinin kısa sürdüğü ülkede siyasi istikrarsızlığı sona erdirecek bir sistem getirmeye yönelik "anayasa reformunu" tartışmak için parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşmeye başladı

İtalya'da başkanlık sistemini içeren anayasal reform tartışılıyor
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AA

1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da son 77 yılda 68 hükümet kurulmuş olması ülkedeki siyasi istikrarsızlığı ortaya koyarken, hükümetin bugünkü adımıyla sistem tartışmaları yeniden gündeme geldi.

AA'nın haberine göre ülkede, 25 Eylül 2022'deki seçimleri kazanarak 68. hükümeti kuran sağ ittifakın lideri Meloni, seçim programında da yer verdiği üzere "başkanlık sistemine yönelik anayasa reformu" önerilerini bugün muhalefet partilerine açtı.

Meloni, sağ koalisyon hükümeti olarak bir süredir üzerinde çalıştıkları reform önerilerini muhalefet liderleriyle parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde görüşmeye başladı.

Görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, bu reform önerisiyle 2 temel hedefleri olduğunu belirten Meloni, "Bunlar, hükümetlerin ve yasama organlarının istikrarıyla sandıklarda vatandaşların kullandığı oylara saygı göstermek. Bu amaçlar üzerinde bir yakınlaşma olup olmadığını ve birçok sistem arasından hangisinin uygun olduğunu anlamak için muhalefetle görüşmelere başladık." ifadesini kullandı.

"Diğer büyük Batı demokrasilerinde benzeri olmayan bir istikrarsızlık sorunumuz var." diyen Meloni, temel hedeflerinin reform yapmak olduğunu dile getirdi.

Meloni, muhalefete reformları önden hazırlanmış bir paket sunmadıklarını aktardı.

Samimi tartışmalarla dolu verimli bir gün geçirdiklerine işaret eden Meloni, görüşmelerine bölge yönetimleri, belediye başkanlarıyla devam edeceklerini bildirdi.

MUHALEFET, İKTİDARIN REFORM ÖNERİLERİNE SICAK BAKMIYOR

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Meloni ile akşam saatlerinde yaptığı görüşme sonrasında Meloni ile samimi şekilde görüştüklerini söyledi.

Schlein, anayasa reformu konusunda kendi önerilerini ortaya koyduklarını belirterek, "Eğer amaç, kurumların etkinliğinin iyileştirilmesiyse biz bunu konuşmaktan çekinmeyiz. Önerileri önyargısız olarak inceleyeceğiz. Temsil ve istikrarı iyileştirmeye yönelik neler var bakacağız. Cumhurbaşkanı rolünün, tek bir erkeğin ya da tek bir kadının tek başına kumanda ettiği bir modele indirgemekten yana değiliz." diye konuştu.

Meloni'nin ilk görüştüğü liderlerden olan muhalefetteki büyük partilerden 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, İtalyan Anayasası’nda cumhurbaşkanının ya da başbakanın doğrudan halk tarafından seçilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesine karşı olduğunu söyledi.

Muhalefetteki Üçüncü Kutup oluşumunun liderlerinden Carlo Calenda da ülkede reform ihtiyacı olduğunu paylaştıklarını ancak anayasanın ve ulusal birliğin güvencesi olan cumhurbaşkanına dokunulmaması gerektiğini ifade etti. Calenda, işbirliğine açık olduklarını da vurguladı.

Muhalefetteki daha küçük partilerden Yeşil İttifak ve Sol (AVS) Parti Milletvekili Nicola Fratoianni, Meloni ile görüşmelerinin ardından "Ülkemizin sorunlarına bir yanıt olarak anayasamızı değiştirmekte ısrar eden önerilere açık şekilde muhalif olduğumuzu ilettik." açıklamasında bulundu.

BAŞBAKAN'IN MUHALEFET İLE GÖRÜŞMELERİNDE 3 FARKLI SİSTEM GÖRÜŞÜLÜYOR

Basına yansıyan bilgilere göre, Meloni'nin muhalefet liderleriyle görüşmelerinde 3 farklı sistem ele alınıyor.

Söz konusu 3 önerinin; "başbakanın olmadığı doğrudan halk tarafından seçilen icracı cumhurbaşkanı", "yarı başkanlık sistemi" ya da doğrudan halk tarafından seçilen "güçlü başbakanlık modeli" olduğu belirtiliyor.

Anayasa değişikliği çalışmalarına öncülük eden Reform Bakanı Maria Elisabetta Casellati, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "İtalya'yı daha güvenilir ve dünya ekonomisinde daha rekabetçi kılmak için istikrar lazım." ifadeleriyle anayasa değişikliğini savundu.

İtalya’da sistem değişikliğine dair en son girişim 2016'da olmuştu. O dönemin başbakanı Matteo Renzi, çift meclisli yasama sisteminde Senatonun yasama yetkilerini ciddi ölçüde törpüleyerek yasama sürecini hızlandırmayı amaçlayan anayasa reformunu gündeme getirmişti.

Yapılan halk oylamasında, bu reforma yüzde 59,1'lik oranla "hayır" oyu çıkmış ve anayasa değişikliği kabul edilmemişti.

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