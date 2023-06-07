AA

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, D'Alema ve Profumo'nun Roma'daki ev ve ofislerinde arama yapıldığı aktarıldı.

D'Alema ve Profumo ile beraber 8 kişinin uluslararası çapta yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle soruşturuldukları belirtildi.

Soruşturmanın özellikle İtalya'nın Leonardo firmasının ürettiği M346 eğitim jeti ile Fincantieri'nin ürettiği korvetler ve denizaltıların Kolombiya'ya satışıyla alakalı olduğu bilgisi aktarıldı.

Başsavcılığın ekonomik suçlar birimindeki müfettişlerinin incelediği söz konusu satış için bahsi geçen ürünlerin değerinin 4 milyar avronun üzerinde olduğu kaydedildi.

Haberde, savcıların, söz konusu planlı satış anlaşmasının, İtalyan ile Kolombiyalı taraflar arasında eşit olarak pay edilecek toplam 80 milyon avroluk bir komisyonu içerdiğinden şüphelendiği ayrıca bunun Kolombiya'daki olası alıcılarından birinin eski Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı Lucia Ramirez olabileceği iddiası üzerinde durduğu vurgulandı.

Bununla beraber, tarafların parayı nasıl bölüşecekleri konusunda anlaşamadıkları için satışın gerçekleşmediği de haberlere yansıdı.

Soruşturmada iddia edilen uluslararası yolsuzluk suçlamasının Ocak 2022'ye dayandığı belirtildi.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de 1998-2000 döneminde Başbakanlık yapan Massimo D'Alema'nın söz konusu satışa yönelik arabuluculuk faaliyetinde bulunmuş olabileceği iddiasına yer verilirken, eski Başbakan'ın soruşturmada adli makamlarla tam işbirliği yaptığı kaydedildi.

Bu arada, İtalya'da çıkan haberler doğrultusunda Kolombiya kamuoyunda da gemi ve uçak alım işlemleri için ödendiği iddia edilen rüşvetlerle alakalı soruşturma başlatılması istendiği basına yansıdı.

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