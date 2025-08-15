Habertürk
        İtalya'da gemi kazası: 27 kişi hayatını kaybetti

        İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 00:51 Güncelleme: 15.08.2025 - 01:30
        
        Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen trajik gemi kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

        Grandi, kazaya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        "Lampedusa yakınlarında meydana gelen trajik bir gemi kazasında en az 27 kişi boğuldu." ifadesini kullanan Grandi, 2025'te Orta Akdeniz'de 700'den fazla mülteci ve düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

        Grandi, denizde kurtarma, güvenli yollar, geçiş ülkelerine yardım ve temel nedenleri ele alan tüm müdahalelerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

        Dün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Roma'da görev yapan iletişim sorumlusu Filippo Ungaro, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarındaki gemi kazası sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

