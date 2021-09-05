Kazı kazandan büyük ödül çıkan bileti alıp kaçtı! 0:00 / 0:00

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, İtalyan polisi cumartesi günü, bir müşterinin "kazı kazan" oyunundan en büyük ödül olan 500 bin Euro'yu (580 bin dolar) kazanmasıyla kartı alarak kaçan dükkan sahibini arıyor.

60'lı yaşlarının sonlarında bir kadın, güneydeki liman kenti Napoli’de bir dükkandan iki tane kazı kazan kartı satın aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ilk karttan bir ödül çıkmadı. Ancak ikinci karttan 500 bin Euro'luk büyük ödülün çıkması şaşkınlık yarattı.

Yaşlı kadın kartı kontrol etmesi için dükkandaki çalışan kişiye verdi. Son kontrol için karta bakan dükkan sahibi ise büyük ödülün çıktığını anladı ve kartı alarak motora binerek kaçtı.

Aramayı yürüten Carabinieri polisi, devam eden soruşturma hakkında konuşma yetkilerinin olmadığını söyledi.