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İtalya'da Ndrangheta'ya yönelik büyük mafya davası başladı

İtalya’nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya yönelik büyük mafya davası, Lamezia Terme kentinde ilk duruşmayla başladı

İtalya'da Ndrangheta'ya yönelik büyük mafya davası başladı
AA

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, son 30 yılın en büyük mafya yargılamasında, güneydeki Kalabriya bölgesinin hakim suç örgütü "Ndrangheta"nın Vibo Valentia kentindeki klanlarının yerel yaşamı kontrol eden siyaset, devlet, ekonomi ve mason dünyasıyla bağlantıları araştırılacak.

Davanın yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenirken, 300'ü aşkın sanığın yargılanacağı belirtildi. AA'nın haberine göre; dava boyunca 600'ü aşkın avukat görev yapacak, 900'den fazla tanık da ifade verecek.

Davada savcılık makamına, ülkenin mafya ile mücadele konusunda uzman Katanzaro Cumhuriyet Başsavcısı Nicola Gratteri başkanlık yapıyor. Savcılık makamı sanıklara, "silah kaçakçılığı", "uyuşturucu kaçakçılığı", "cinayet" ve "organize suç örgütü üyesi" olmak gibi toplam 400 suçlama yöneltti.

Dava için Lamezia Terme kentinde bin kişilik yeni mahkeme salonu oluşturulurken, Kovid-19 salgını sebebiyle koltuklar arasına 2 metrelik mesafe konuldu.

Söz konusu dava, 1986 ile 1992 arasında Sicilya'daki hakim mafya örgütü "Cosa Nostra"ya yönelik 475 kişinin yargılandığı büyük davadan beri ülkede görülmeye başlanan en büyük mafya davası olma özelliğini taşıyor.

Ndrangheta'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın en güçlü ve en zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor. İtalyan güvenlik güçlerinin son yıllarda operasyonlarını sıklaştırdığı Kalabriya merkezli Ndrangheta'nın, Sicilya'daki Cosa Nostra'ya göre daha çözülemeyen, karmaşık bir yapıda olduğu ifade ediliyor.

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