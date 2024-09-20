İtalya Serie A Inter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da 5. hafta Milano derbisine sahne oluyor. Ligdeki 4 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik alan Inter 8 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan lige kötü başlangıç yapan Milan ilk 3 maçında kazanamazken, son karşılaşmasında Venezia'ya karşı 3 puanla tanıştı. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Inter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da 5. hafta maçında İnter ile Milan kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester City deplasmanında 0-0 berabere kalan Inter, gözümü derbiye çevirdi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise konuşulan konular arasında. Öte yandan Milan Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'u ağırladı ve sahadan 1-3 mağlüp ayrıldı. Peki, Inter- Mİlan maçı ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İşte, detaylar...
INTER- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Inter- Milan maçı 22 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak.
INTER- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Guiseppa Meazza/ San Siro'da oynanacak Milano derbisi S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter'ın vazgeçilmez oyuncusu konumunda olan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu Milano derbisinde forma giyecek.
INTER MUHTEMEL 11
Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Zielinski, Augusto, Thuram, Taremi
MİLAN MUHTEMEL 11
Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Loftus Cheek, Pulusic, Reijnders, Leao, Morata