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        Haberler Bilgi Yaşam İtalya Serie A Inter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Inter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'da 5. hafta Milano derbisine sahne oluyor. Ligdeki 4 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik alan Inter 8 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan lige kötü başlangıç yapan Milan ilk 3 maçında kazanamazken, son karşılaşmasında Venezia'ya karşı 3 puanla tanıştı. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Inter- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:16
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        1

        İtalya Serie A'da 5. hafta maçında İnter ile Milan kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester City deplasmanında 0-0 berabere kalan Inter, gözümü derbiye çevirdi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı ise konuşulan konular arasında. Öte yandan Milan Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool'u ağırladı ve sahadan 1-3 mağlüp ayrıldı. Peki, Inter- Mİlan maçı ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu forma giyecek mi? İşte, detaylar...

        2

        INTER- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

        Inter- Milan maçı 22 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak.

        3

        INTER- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Guiseppa Meazza/ San Siro'da oynanacak Milano derbisi S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.

        4

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Simone Inzaghi yönetimindeki Inter'ın vazgeçilmez oyuncusu konumunda olan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu Milano derbisinde forma giyecek.

        5

        INTER MUHTEMEL 11

        Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Zielinski, Augusto, Thuram, Taremi

        6

        MİLAN MUHTEMEL 11

        Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Loftus Cheek, Pulusic, Reijnders, Leao, Morata

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