İtalya Serie A Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 26. haftası pazar günü oynanan Roma-Monza karşılaşması ile tamamlandı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Roma, rakibi Monza'yı etkili oyunuyla 4-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 40'a yükseltti.

Inter, kendi sahasında Genoa takımını ağırladı. Inter karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 57'ye yükseltti. Konuk ekip Genoa ise 30 puanda kaldı.

Cagliari'e ligin 26. haftasında konuk olan Juventus, rakibini 1-0 yenerek 49 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Cagliari ise 25 puanda kaldı.

Ev sahibi Como'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Napoli, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 56 puanla tamamladı; Como ise puanını 28'e çıkardı.

Bu hafta deplasmanda Torino'a karşı mücadele eden Milan, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 41 puanla tamamladı; Torino ise puanını 31'e yükseltti.

Udinese, bu hafta Lecce'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Udinese oldu.

Parma, evindeki mücadelede rakibi Bologna'yı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Parma puanını 23'e yükseltti.

Zorlu mücadelede ev sahibi Venezia, rakibi Lazio'nu tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

Verona evinde konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Zorlu deplasmanda Atalanta ev sahibi rakibi Empoli'yi 5-0 mağlup etti.