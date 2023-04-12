İtalya’da göçün idaresi için 6 ay OHAL ilan eden hükümete tepki: ‘Otoriter kıskaç’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İtalya’da göçün idaresi için 6 ay OHAL ilan eden hükümete tepki: ‘Otoriter kıskaç’

İtalya’ya denizden ulaşan göçmen sayısının önceki yıllara göre büyük artış göstermesi üzerine hükümetin dün olağanüstü hal ilan etmesi tepkilere yol açtı. Muhalefet ve göç uzmanları iktidarı, ‘’yetersizliklerini’’ gizlemek için göç meselesini dramatize etmekle suçluyor.

İtalya’da göçün idaresi için 6 ay OHAL ilan eden hükümete tepki: ‘Otoriter kıskaç’
BBC TÜRKÇE

İtalya’ya denizden ulaşan göçmen sayısının önceki yıllara göre büyük artış göstermesi üzerine hükümetin dün olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesi tepkilere yol açtı. Muhalefet ve göç uzmanları iktidarı, ‘’yetersizliklerini’’ gizlemek için göç meselesini dramatize etmekle suçluyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre İtalya’ya yıl başından bu yana deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 31 bin 292’ye ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 7 bin 928, önceki yıl ise 8 bin 505 olarak kaydedilmişti.

Aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, geçen yıl Eylül ayında yapılan seçimler öncesinde ‘’yasa dışı göçü durdurma’’ vaadinde bulunmuştu.

İktidarı döneminde ise ülkeye ulaşan göçmen sayısının yaklaşık 4 katına çıkması üzerine dün akşam Bakanlar Kurulu ülkede göç konusunda 6 aylığına OHAL ilan etti.

Başbakan Giorgia Meloni kararı, "göç akışına daha etkili ve zamanında yanıt verebilmek için olağanüstü hâl kararı aldık" diyerek açıkladı.

Hükümete göçün idaresi konusunda olağanüstü yetkiler vermesi öngörülen OHAL kararıyla, göçmenlerin geri gönderme işlemlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Ancak bu karar muhalefetten, basından ve göç üzerine çalışan uzmanlardan eleştiri aldı.

Sol kanattaki Il Manifesto gazetesi bugün "Yanlış Alarm" manşetiyle çıktı.

Gazete, göçün idaresinde zorlanan hükümeti "insani bir krize çözüm bulmakta yetersizliğini gizlemek için OHAL kararı almakla" suçladı.

Katolik Kilisesi’nin gazetesi Avvenire de manşetinden "Bu gerçekten bir acil durum mu?" diye sordu.

Gazete, kiliseye bağlı göç vakfı Migrantes’in başkanı Monsignor Gian Carlo Perego’nun, "Göçmenlerin ve mültecilerin acil bir sorun olduğu algısını yaratmamalıyız" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Il Riformista gazetesi de baş sayfasından hükümeti "panik içinde kendi kendine tam yetki vermekle" suçladı ve "Göç, otoriter kıskaç" başlığını attı.

‘Covid için OHAL’e karşıydı’

Ana muhalefet partisi konumundaki Demokratik Parti’den (PD) milletvekili ve göç tarihi uzmanı Toni Ricciardi, göç meselesinin bir acil durum değil yapısal bir fenomen olduğunu vurgulayarak, "Gerçek şu ki, hükümet propaganda ile gerçeklik arasında ne yapacağını bilemiyor" dedi.

PD milletvekili Matteo Mauri de "Söyledikleri yalanlardan nasıl kurtulacaklarını bilemedikleri için 'ulusal olağanüstü hal' ilan ediyorlar. Böylece durumu siyasi amaçlarla dramatize ediyorlar ve canlarının istediğini yapmakta özgür oluyorlar. Ama bu, göç olgusunu yönetme konusunda tamamen aciz olduklarını da gösteriyor" diye konuştu.

Covid pandemisinin ilk dönemlerinde başbakanlık koltuğunda oturan 5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte de sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

"Bugün Chigi Sarayı’nda (başbakanlık) bulunan Giorgia Meloni, geçen yıla kıyasla dört katına çıkan göçmen varışlarını yönetemediği için olağanüstü hal ilan ediyor… Giorgia Meloni muhalefette olduğu dönemde ise İtalya Covid nedeniyle diz çökmüşken 'olağanüstü halin' uzatılmasına karşı üstünü başını yırtıyordu, bana 'sorumsuz aptal' diyordu ve beni 'özgürlükleri katletmekle’ suçluyordu."

İtalya Sahil Güvenlik gücü geçen hafta sonunda İtalya açıklarındaki teknelerden yaklaşık 2 bin kişiyi kurtarmıştı.

800 ve 400 kişiyi taşıyan iki teknedekileri kurtarma çalışmalarının da bugün limana yanaşılmasıyla tamamlanması bekleniyor.

Hükümet, ilkbahardan itibaren olumlu hava koşullarının da etkisiyle deniz yoluyla gelen göçmen sayısının daha da artmasından endişe ediyor.

Orta Akdeniz göç hattında bulunan İtalya’ya bu yıl ulaşan tekneler ağırlıkla Tunus ve Libya’dan denize açılmıştı.

Denizden gelen göçmenler arasında ilk sıralarda Fildişi Sahili, Gine, Pakistan, Mısır ve Tunus vatandaşları geliyor.

Geçen yıllarda tekneleri durdurmak için Libya ile anlaşmalar yapan Roma yönetimi, benzer anlaşmaları Tunus ile de yapmak istiyor.

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani geçen haftaki bir açıklamasında, göçe karşı Avrupa Birliği’nin Tunus’a maddi yardım yapması gerektiğini söylemişti.

Dünkü OHAL kararının ardından Sivil Koruma ve Deniz Politikaları Bakanı Nello Musumeci de, “Yüzde 300'lük bir artış kaydeden olgunun ciddiyeti" nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Musumeci, "Ancak açık konuşalım, sorun böyle çözülmez, çözüm yalnızca Avrupa Birliği'nin bilinçli ve sorumlu müdahalesine bağlıdır" diye de ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pentagon'dan sızdırılan belgelere göre bazı Batılı ülkelerin özel birlikleri Ukrayna'da faaliyet gösteriyor
BBC Pentagon'dan sızdırılan belgelere göre bazı Batılı ...
İngiltere'de insanlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladı
BBC İngiltere'de insanlar, artan hayat pahalılığı ...
İngiltere'de binlerce pratisyen hekim yüzde 35 zam talebiyle 4 günlük grev başlattı
BBC İngiltere'de binlerce pratisyen hekim yüzde 35 zam ...
ABD'de öğretmenini vurarak yaralayan 6 yaşındaki çocuğun annesi ihmal nedeniyle yargılanacak
BBC ABD'de öğretmenini vurarak yaralayan 6 yaşındaki ...
Pentagon’dan sızdırılan belgeler, Güney Kore’de Ukrayna’ya mühimmat satışı hakkındaki tartışmaları ifşa etti
BBC Pentagon’dan sızdırılan belgeler, Güney Kore’de ...
Brezilya kıyılarının bin kilometre açıklarındaki bir adada 'plastik kayalar' bulundu
BBC Brezilya kıyılarının bin kilometre açıklarındaki bir ...
80 yaşındaki Biden, 2024 Başkanlık seçiminde yarışmayı planlıyor
BBC 80 yaşındaki Biden, 2024 Başkanlık seçiminde ...
ABD'nin Louisville kentindeki silahlı saldırıda beş kişi öldü
BBC ABD'nin Louisville kentindeki silahlı saldırıda beş ...
Marsilya'da çöken binada iki kişinin cesedi bulundu
BBC Marsilya'da çöken binada iki kişinin cesedi bulundu
İsrail ordusu Suriye'de birçok 'askeri hedefi' vurdu
BBC İsrail ordusu Suriye'de birçok 'askeri hedefi' vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.