SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İtalyan polisinden Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon

İtalyan mali polisinin Akdeniz'de yaptığı bir operasyonla Türkiye'ye ilerleyen bir yük gemisinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyona euro olan 20 ton esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya ve 400 bin litre gazyağına el koyulurken 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

10.08.2018 - 14:36 | Güncelleme:

İtalyan mali polisinin Akdeniz'de yaptığı bir operasyonla Türkiye'ye ilerleyen bir yük gemisinde, piyasa değeri yaklaşık 200 milyona euro olan 20 ton esrar ele geçirildi.

Panama bandıralı REMUS isimli gemi, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan yola çıkmış ve Mısır'ın İskenderiye limanından geçerek Türkiye'deki Tuzla Limanı'na demirleyeceğini bildirmişti. Ancak geminin denizdeki şüpheli manevraları güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Uzun süredir geminin faaliyetlerinden şüphelenen ve takipte olan İtalyan Mali Polisi, geminin yerini ve hareketlerini gösteren AIS sistemi defalarca kapatılıp açılınca harekete geçti.

Mali Polis'ten yapılan açıklamaya göre, geminin "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında son yıllarda sıklıkla başrol oynayan Kuzey Afrika ülkeleri" yakınlarında AIS sistemini kapatması üzerine operasyon kararı alındı.

Gemiye yapılan operasyonda, depolardaki gazyağının içine gizlenmiş 650 paketin içinde toplamda 20 ton esrar bulundu.

Mürettebat gözaltında

Uyuşturucuya ve 400 bin litre gazyağına el koyulurken 11 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

Mürettebatın tamamının Karadağ vatandaşı olduğu belitildi.

Gemideki uyuşturucunun muhtemelen Avrupa pazarına sürülmesinin planlandığı açıklandı.

İtalyan Mali Polisi'nin operasyonu, ABD, Portekiz, Karadağ güvenlik güçleri ve Avrupa Birliği'nin Europol gücüyle işbirliği içinde düzenlendi.

Operasyon 31 Temmuz'da düzenlenirken resmi açıklama, gemideki incelemelerin sona ermesinin ardından yapıldı.

Uluslararası sularda yapılan operasyonun ardından gemi Sicilya adasındaki Palermo Limanı'na çekildi.

Geminin mürettebatı hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.

  • Hollanda'da tedavi amaçlı esrar yetiştirmeye izin
  • Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı
  • Türkiye'de üretilen ve İtalya'da el konan tonlarca makarna fakirlere bağışlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
İtalyan polisinden Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon
İtalyan polisinden Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon
ABD'li yargıç sınır dışı edilen anne ve kızını geri getirtti, Adalet Bakanı'nı davayla tehdit etti
ABD'li yargıç sınır dışı edilen anne ve kızını geri getirtti, Adalet Bakanı'nı davayla tehdit etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un atletle tesis denetledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un atletle tesis denetledi
Financial Times: Türkiye'nin liradaki düşüşü durdurmak için önünde 5 seçenek var
Financial Times: Türkiye'nin liradaki düşüşü durdurmak için önünde 5 seçenek var
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor
Dolar/TL kuru: Yeni ekonomi modeli öncesi rekor kırdı, 5.70'in üzerinde seyrediyor
Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz borcu olan şirketleri nasıl etkiliyor?
Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz borcu olan şirketleri nasıl etkiliyor?
Dolar/TL kuru: 2018'de ne zaman, hangi kritik düzeyleri aştı?
Dolar/TL kuru: 2018'de ne zaman, hangi kritik düzeyleri aştı?
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 5,4487
Dolar/TL kurunda yeni rekor: 5,4487
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X