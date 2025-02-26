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        Haberler Dünya İtalyan siyasetçi Salvini, Almanya'da seçimlerin galibi Merz'in yasa dışı göçe dair sözlerini tutmasını bekliyor | Dış Haberler

        İtalyan siyasetçi Salvini, Almanya'da seçimlerin galibi Merz'in yasa dışı göçe dair sözlerini tutmasını bekliyor

        İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Almanya'daki seçimlerin galibi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) başbakan adayı Friedrich Merz'in kampanya döneminde yasa dışı göçü engelleme konusunda verdiği sözlerin en azından yarısını tutmasını beklediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:24
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        İtalyan siyasetçiden Merz'e: Göç sözünü tutmalı
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        Sağcı Lig Partisi'nin de lideri olan Salvini, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde uluslararası gündemde öne çıkan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Almanya'daki seçimlerin galibi CDU ve CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz’in kampanya döneminde düzensiz göç konusunda verdiği sözleri hatırlatan Salvini, "Şansölye Merz'in seçim kampanyası sırasında yasa dışı göçü engelleme konusunda verdiği sözlerin en azından yarısını başarabileceğini umuyorum. Bunu kendisi ve İtalya için umut ediyorum." dedi.

        Sınır kontrollerinin çok önemli olduğunu belirten Salvini, "Almanya, güney sınırları kapatmamıza yardım ederse, transfer sorunu yaşanmaz, aksi takdirde İtalya, Avusturya, Fransa arasında gerçek bir toplumsal çatışma yaşanır." diye konuştu.

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        Salvini, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de bahsedildiği gibi aşırı sağ olmadığını düşündüğünü belirterek, "Sıfatlardan bahsederken, aşırı sağdan, kâbustan söz edildiğini okuyoruz." ifadesini kullandı.

        AfD'nin Almanya'daki ikinci parti konumunda olmasının bir anlamı bulunduğunu dile getiren Salvini, şu ifadeleri kullandı:

        "Avusturya’da FPÖ (Avusturya Özgürlük Partisi) hükümetten dışlanırken Reuters, koalisyon üzerinde çalışan üç partinin ‘merkez’ olduğunu söylüyor, aralarında sosyalistleri de sayıyor. Politik doğruculuğun dışında kalan herkesin aşırılık yanlısı ve tehlikeli olduğu düşünülüyor ve Reuters'ın bir sol partiyi ‘merkez’ olarak tanımlaması bize bir şeyler anlatmalı. Avrupa'da milyonlarca Nazi ve faşist insanın dolaştığını düşünmeyi reddediyorum."

        Salvini, Avrupa Vatanseverleri Grubu'nun, Almanya'daki seçimlerden ikinci siyasi güç olarak çıkan AfD ile diyalog kurması gerektiğini de söyledi.

        "Avrupa'nın değil, Trump'ın başarısıdır"

        Salvini, Rusya Ukrayna savaşı için konuşulan barış olasılıklarına ilişkin, "Eğer 3 yıldır süren savaş ve ölümlerden sonra Rusya ve Ukrayna arasında bir diyalog olasılığı gündeme geliyorsa bu kesinlikle Avrupa'nın değil, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın başarısıdır. Trump'ın itici gücü olumlu bir perspektiften ele alınmalı, rekabet olarak görülmemeli." dedi.

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        Matteo Salvini, somut olarak barış görüşmelerinin başlaması umudunu da dile getirdi.

        Salvini, ABD yönetiminin Avrupa Birliği (AB) için gündeme getirdiği gümrük vergileri ve tarifelerle alakalı da "Avrupa, Trump'tan veya gümrük tarifelerinden korkmamalı, asıl kendi içindeki bazı düşmanlardan korkmalı. Eğer bazı sektörler tamamen yok ediliyorsa, bunun nedeni ne Çin ne de Trump'tır, bu ya cehaletten, kibirden ya da art niyetten kaynaklanıyordur." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna'ya İtalyan askerinin gönderilip gönderilmemesine ilişkin tartışmalara da değinen Salvini, şöyle devam etti:

        "Bizim dünya genelinde barış misyonlarında görev yapan yaklaşık 8 bin askerimiz var ve bunun maliyeti 1 milyar avrodan fazla. Ekstra bir avro harcamadan veya fazladan bir asker göndermeyi düşünmeden önce, ne yapıldığına ve nasıl yapıldığına dair kesin bir güvenceye sahip olmak gerekir, aksi takdirde Afganistan örneği hafızamızda."

        Avrupa ordusu fikrine karşı olduğunu vurgulayan ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göndermede bulunan Salvini, şunları kaydetti:

        "Eğer ortak bir Avrupa ordusunun başına Von der Leyen’i getirirsek, yirmi dakika dayanır ve sonra teslim olur. Bu yüzden kesinlikle böyle bir fikre karşıyım. Eğer Avrupa, üretim sektörlerini çökerten bir yapı haline geldiyse, yapılabilecek en akılsızca şey ortak bir savunma ve ortak bir Avrupa ordusu kurmaktır. Bu tam bir felaket olur. Çünkü Brüksel'in el attığı birçok şey başarısızlığa uğruyor. Bunun yerine güçlü ulusal devletlerin yatırım yapmasını tercih ederim."

        Salvini, bir soru üzerine Macar kökenli ABD’li milyarder George Soros’tan hiç para almadığını, böyle bir talebinin asla olmadığını da söyledi.

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