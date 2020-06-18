İTÜ'nün meslek lisesinden Ulusal Artırılmış Gerçeklik Proje Yarışması

AA

İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, okulun dünyanın ve Türkiye'nin nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek amacıyla gençlerin araştırma ve geliştirme yapmaları için uygun iklim şartlarını hazırladığını belirtti.

İTÜ MTAL'in girişimci ve yenilikçi kültürün yaygınlaştırılmasına katkı amacıyla Artırılmış Gerçeklik Proje Yarışması düzenlediğini aktaran Toros, "Türkiye genelindeki tüm meslek lisesi öğrencilerinin, projelerini sunabilmeleri için lise olarak bir ortam hazırladık. Yarışma ile eğitim, cihaz kurulumu, tamir, dekor, turizm, alışveriş, lojistik, sanat, müzeler, oyun, pazarlama, emlak, sinema, askeri uygulamalar, denizcilik ve inşaat alanlarında kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojilerini genç kuşaklar ile buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toros, yarışmanın bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme görevini üstlenme amacını taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yarışmanın öne çıkan vurguları ise girişimcilik, yeni teknolojiler ve üretken uygulamalar olacaktır. Yarışmaya başvurular ücretsiz olacaktır. Yarışmacılar yapacakları başvuru ile ön elemeye tabi tutulacaktır. Nihai yarışmada yarışmacılar, hazırladıkları projeleri çevrim içi olarak katılacakları salon ortamında uzaktan sunacaklardır. Yarışmaya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar ve kurumların öğrencileri katılabilirler. Her okuldan sınırsız sayıda öğrenci katılabilir. Yarışmada her öğrenci tek başına yarışacaktır. Takım çalışması olmayacaktır. Yarışmaya katılan öğrencilerin en az bir öğretmenin onayını almaları gerekiyor. Başvurular 19 ile 30 Haziran tarihleri arasında İTU MTAL okul web sitesi http://itumtal.meb.k12.tr/‘de ilan edilen çevrim içi form üzerinden yapılacaktır. Daha önce başka bir yarışmada derece alıp ödüllendirilmiş bir proje, bu yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmaz. Okullar yazılı bir belgeyle bunu beyan etmek zorundadır."

Ulusal Artırılmış Gerçeklik Proje Yarışması'nda nihai takımların duyurulmasının 10 Temmuz'da yapılacağı bilgisini veren Toros, projelerin MP4 videolarının hakemler ile 24 Temmuz'da paylaşılacağını, yarışma ve ödül töreninin de 31 Temmuz'da düzenleneceğini bildirdi.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, şunları kaydetti:

"Yarışmanın birincilik ödülü 2 bin lira, ikincilik ödülü bin lira, üçüncülük ödülü ise 500 lira olarak belirlendi. Ayrıca yarışmaya başvuru yapan her öğrenci ve öğretmene 250 lira değerinde 'Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik' çevrim içi videolu eğitim seti hediye edilecektir. Ayrıca yarışmada Türkiye Bilişim Derneği de katkı sunmaktadır."