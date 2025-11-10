Habertürk
        Haberler Gündem İYİ Parti, Atatürk için lokma dağıttı | SON DAKİKA HABERİ

        İYİ Parti, Atatürk için lokma dağıttı

        İYİ Parti, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla lokma dağıttı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin her yerinde onun muazzez ruhunu incitmemek için, onun emanetine sahip çıkma iradesini sergileyeceğiz. Bugün lokma dağıtıyoruz her yerde, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir Mevlid-i Şerif okutacağız, Kur'an tilavetinde bulunacağız. Mustafa Kemal'in milletle buluşmasının engellenemeyeceğini de herkese ispat etmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:48
        İYİ Parti'den Ankara'da 10 Kasım lokması
        İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri Anıtkabir'e çıkan Anadolu Meydanı ve Beşevler'de vatandaşlara lokma ikram etti.

        AA'daki habere göre daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Dervişoğlu, Atatürk'ü anmak kadar anlamanın da gerektiğini belirtti.

        Atatürk'ün ayak izlerine basarak yolculuklarını sürdüreceklerini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin her yerinde onun muazzez ruhunu incitmemek için, onun emanetine sahip çıkma iradesini sergileyeceğiz. Bugün lokma dağıtıyoruz her yerde, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde bir Mevlid-i Şerif okutacağız, Kur'an tilavetinde bulunacağız. Mustafa Kemal'in milletle buluşmasının engellenemeyeceğini de herkese ispat etmiş olacağız."

