İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu parti üyeliğinden istifa etti
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı
İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı aıçıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.