DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçede bulunan esnafları tek tek gezen Akşener, sorunlarını dinledi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ABD'de yaşanan olayların hatırlatılması üzerine, "ABD'de umarım milli irade, seçmen iradesi hayata geçer ve bu karışıklıklar son bulur. Ama tabii ki, demokrasinin hep altını çizen bir ülkede böyle bir durumun yaşanması da enteresan. Ama seçim önemli bir kavramdır. Seçmenin hür iradesini çalıştırıp sandığa attığı oyun sonuçlarını hiç kimse tartışamaz" dedi.

'HAYIRLI OLSUN'

Akşener, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmaları ile ilgili olarak ise, "Hayırlı olsun. Ben bugüne kadar hiç bir siyasi parti için, yola çıkmış yeni bir parti için, yola yeni çıkmış hiç bir arkadaş hakkında bir olumsuz cümle kurmadım. Bunu kişisel olarak doğru bulmam. Bu bir yolculuk. Hepimiz için bir yolculuk. Sonuçta bu yolculuğun 'dur' veya 'yürü' kararını verecek olan sizlersiniz. Dolayısıyla hayırlı olsun" diye konuştu.

'KURALLARIN UYGULANMASI GİYİM KUŞAMLA İLGİLİ DEĞİL'

Akşener, CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakim sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Ben 28 Şubat´ın Meral Akşener'iyim. Her ne kadar unutulsam da, büyük bir vefasızlıkla karşı karşıya kalsam da, başörtüsünün, kadının giyiminin, açık başın ya da örtülü başın, erkekler tarafından özne yapılmasını olumlu ya da olumsuzluk açısından o zaman reddetmiştim, bugün de reddediyorum. O zamanlar, başı açık ve kapalı kızlar el eleydi. Erkekler devreye girdiğinde kadının giyimi kuşamı üzerinden hep Türkiye´de kavga çıktı. Dolayısıyla hiçbirini doğru bulmuyorum. Bu giyim kuşam üzerinden yapılan tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Benim evim basıldı. Sayın Sağlar gibi giyinmiş bir erkek hakim, o basan saldırganların tamamını berat ettirdi. Aynı kendi gibi giyiniyordu, takım elbiseli kravatlı. Kafasında da bir şey yoktu. Ama beraat ettirdi. Demek ki, kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı bir şey değilmiş."

'İLKER BAŞBUĞ KONUSU İLGİNÇ'

Akşener, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci, Can Ataklı tartışma yaratan sözlerinin anımsatılması üzerine, "İlker Başbuğ konusu ilginç. İlker Başbuğ, nereden baksanız enteresan bir iş. AK Parti'nin bütün ilçe ve il teşkilatları, Sayın Başbuğ hakkında 'darbecilik' üzerinden bir suç duyurusunda bulundu. Sayın Başbuğ diyor ki; ben hayatım boyunca darbelere karşı oldum. Bir de böyle bir beyan var" diye konuştu.

Akşener, Beypazarı'ndan sonra Nallıhan'a geçerek burada da esnaf ziyaretinde bulundu.