Akşener'den 3Y eleştirisi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "Çekilen çilelerin sonuna geliyoruz. Bu bezirgan saltanatına, saray düzenine dur diyeceğimiz güne bir hafta daha yaklaştık" diyerek sözlerine başladı.

"Herkes gönlünü ferah tutsun, İYİ Parti iktidarına bir hafta daha yaklaştık" diyen Akşener "Sona yaklaşan iktidarların ortak özelliği saçmalarlar. Öyle yalanlar söyler ki kendileri de inanmakta zorlanırlar. Bay kriz rüşveti, yoksulluğu, yolsuzluğu engellemenin hazırlığı içindeymiş, ne zaman, iktidarının 20 yılı biterken. Bay kriz bundan 20 yıl önce, '3Y'nin olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz' demişti. Bu arkadaşımız 20 yıl sonra 'Aslında başaramadık' diyor. Bu sözler vaat değil bir itiraftır" dedi.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDEBİLİR Mİ?

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüşvet var, yolsuzluk var, yoksulluk var ama bir şey daha var; 20 yıldır senin iktidarın var. Neymiş çözermiş, çözemezsin. Çünkü rüşvet de yoksulluk da yolsuzluk da senin eserin. 20 yılın sonunda böyle bir vaat ayıptır."

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin yolsuzluk raporuna göre Türkiye'nin 120 ülke arasından 96'ncı sırada olmasını değerlendiren İYİ Parti lideri Akşener, "Borsa sirkülasyonları, her ihaleden komisyon alanlar da bunlarda. Böyle bir zihniyet yolsuzlukla mücadele edebilir mi? Şimdi çıkmışsın yolsuzluğu çözeceğini söylüyorsun; hodrimeydan. Hazine arazilerini yağmalayanları, ihalelere fesat karıştıranları ortaya çıkarıp hesap sorsana. Sayıştay raporlarının izini sürsen tüm failleri görürsün. Ziraat Bankası'ndan kredi alıp medya imparatorluğu satın alanlar var, çöz de görelim. SPK üzerinden şirketleri haraca bağlayan vekil var, bir talimatın yeter. Eşine şirket kurdurup kendi bakanlığına dezenfektan satan bakan var, hesap sorsana. Esnaf vergisini, çiftçini kredisi ödeyemediği için icrayla boğuşurken yandaşın vergi borcu nasıl silindi araştırsana. Çözmek mi istiyorsun, hadi bakalım çöz de görelim. Elini tutan mı var?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, "Milletvekillerimize talimat veriyorum, yolsuzlukla mücadele için yasa tekliflerimizi Meclis'e getireceksiniz.Teklifimize evet, deyin, destekleyin; yolsuzluğun üzerine birlikte gidelim. Her hafta bir kanun teklifi verilecek" diye seslendi.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ VE ÖNERİLER

Yüksek enflasyonu eleştiren Akşener, "Bugün çeyrek bir ekonomist vatandaşımızı pazardan, mutfaktan ve marketten ediyor. Enflasyon canavarı hayatın her alanında bizi boğmaya devam ediyor. Enflasyon fakirleştirir, toplumsal huzuru tehdit eder, verimliliği düşürür dedim. Onlar akılla ve bilimle bağdaşmayan politikalarda ısrar edip ülkemize zaman kaybettirdiler" dedi.

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay kriz utanmadan, 'Faizle nasıl mücadele edilir dünya aleme gösterdim' dedi. Senin bu saçmalığından sonra kredi faizleri iki katına çıkmadı mı? Şimdiden geçmiş olsun hepimize. Sayın Erdoğan 'Ben bu koltukta, bu kardeşiniz, bu can bu bedende' diye başlarsa her defasında söylediğinin tam tersi oluyor. Bu son açıklama, her geçen gün faizler tırmanmaya devam edecek. Biz senin sözlerine inanmıyoruz da sen kendi sözlerine inanıyor musun?

Her şeyden önce enflasyonu düşürmek için bütün konuyu Merkez Bankası ekseninde değerlendirme. Merkez Bankası'na liyakatli insanlar atayıp bağımsızlığını sağla. Fiyat İstikrarı Komitesi'nde organizasyon değişikliğine git. Yabancı para ve altın üzerinden borçlanmaya son ver. Vergi artışlarının enflasyona etkisini en aza indir. Yeniden değerlendirme oranını da ÜFE'ye endekslemekten vazgeç. İleri ekonomi saçmalığından vazgeç. Enflasyonu ve cari açığı düşürüp büyümeyi sağlamanın tek yolu verimliliği artırmaktır. Enflasyonun orta ve uzun dönemde problem olmasını istemiyorsan verimlilik politikalarını öne çıkar. Tarımı liyakatli insanlara ver. Çiftçiye desteği milli gelirin yüzde 1'i oranında ver. İthal yem, saman utancına son ver."

DEZENFORMASYON YASASI GÖRÜŞMELERİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis'te görüşülmeye devam eden Dezenformasyon Yasası'na tepki göstererek, "Dezenformasyona Mücadele adı altında utanç verici sansür yasasının maddeleri teker teker Meclis'ten geçiyor. Bu yasaya el kaldıran vekilleri millete havale ediyorum. Ne yaparsanız yapın bu milleti susturamayacaksınız. Korkuyla, baskıyla, yasaklarla bu ülkeyi yönetemeyeceksiniz" dedi.

Akşener, "20 yıl iktidarda kaldılar ama Türk devletinin kerim yönetim anlayışından nasiplerini alamadılar. Milletimizin üç beklentisi vardı; hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, sosyal adalet ve güvenliğin sağlanması ve iç ve dış barışı oluşturan otorite oluşması. Devletin, milletten tecrit edildiği günlerden geçiyoruz. Kendisini devletin yerine koyan bay kriz kendisiyle aynı düşünmeyenler terörist, şükürsüz oluyor. AK Parti iktidarı Türkiye Cumhuriyeti'ne fethedilmesi gereken bir ülke gibi baktı, bu ülkenin kendi ülkesi olduğunu unuttu" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Sırf onun istediği gibi düşünmüyor, yaşamıyor diye bu milletin kadınlarına 'Sürtük' dedi. Sırf karşı mahalleden gördüğü için bu milletin kız kardeşlerine, ablalarına 'Sürtük' dedi. Kadınların omuzlarında yükselen Cumhuriyeti ezmeye çalışan Sayın Erdoğan, sonra gençleri seçti. Gençlerin beklentilerini anlayamamıştı. Özgürlük istiyorlar diye 'Çapulcu', iş bulamıyorlar diye 'Şımarık' demişti, nefes alamıyorlar diye Süfli olarak suçluyor."

Akşener, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Onların 20 yılda beceremedikleriniz, biz hemen hayata geçireceğiz. 'Yeter, söz milletin' diyerek toplumuz huzura kavuşturacağız. Tüm mezalimleri yıkacak, sosyal adaleti ve sosyal güvenliğe dayanan mutlu ve huzurlu Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

SESSİZ KUŞAK

İYİ Parti lideri Akşener, "sessiz kuşak"tan bahsederek, "O yıllarda Türkiye'de doğan kuşak sessiz değil, Cumhuriyet nesliydi. Onlar yeni kurulan Cumhuriyetlerini çok sevdiler. Kendilerini onu korumaya adadılar. Bizi o öğretmenler yetiştirdi. Biz bizden sonra gelenlere daha iyi bir ülke bırakamadık. Fırsat eşitliğini onlara yaşatamadık" ifadelerini kullandı.

"Bana diyorlar ki, bu gençlere ne vaat ediyorsun" diye sözlerin sürdüren Akşener, "Ben size itirazı vaat ediyorum. İtirazın kurtuluşa giden ilk adım olduğunu 1919 ruhundan biliyoruz. Bu eğri düzenin hayatınızda ne kadar derin yaralar açtığını biliyoruz. Devleti bir zulüm aracı olarak kullananların adaletsiz mührünü biliyoruz. Tüm taleplerinizi hor gören, aşağılayan utanmazlar var görüyoruz. Devletin vergi toplama hakkını kırbaç gibi kullananları görüyoruz. Gençlerimizi zorla, baskıyla, zulümle yıldıramadığımız milleti susturacaklarını zannediyorlar. Bu aziz milleti istibdat yasalarıyla bastıracaklarını sanıyorlar. Bu pejmürdeliklerine sadece acıyoruz. Gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz bu acı gerçekleri değiştirmek için bir şey istiyorum: İnadına vatanınızda kalın, inadına birlikte mücadele edelim. Gelin, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyelim."