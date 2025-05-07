İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Bu saldırı, Cumhuriyet'in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da uğradığı saldırıya ilişkin, "Anayasanın her yurttaşa tanıdığı siyaset yapma hakkına yönelen hiçbir saldırı basit bir adli vaka değildir. Bu sıradan bir cebri fiil değildir. Bu, doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir" dedi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "Televizyonları açıyorsunuz; Allah'ın her günü Vatan Caddesi'ndeki emniyetten, Çağlayan'daki adliyeden, Silivri'deki zindandan canlı yayın yapılıyor. İktidara karşı olan kim varsa bir sebeple alınıp Vatan emniyete götürülüyor. İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? 'Vatan yahut Silistre' diye başlayan hikayemizin geldiği nokta; Vatan yahut Silivri" diye konuştu.

'YENİ ANAYASA PROJESİNİ GENİŞLETTİLER'

Ardından yeni anayasa çalışmalarını eleştiren Müsavat Dervişoğlu, "Bunlar her 5 yılda bir dönüp dolaşıp buraya geliyorlar. Sadece ortak değişiyor ama yol ve yöntem değiştirmiyorlar. Ve her buraya geldiklerinde, torba yasalar, yargı paketlerinden başlıyor; ne hikmetse anayasaya varıyorlar. Tanımadıkları, çiğnedikleri, askıya aldıkları anayasaya. Tek arzuları iktidar, tek bildikleri yetki. Şimdi o yeni anayasa projesini genişlettiler. Artık içerisinde İmralı vardır, Kandil vardır. Güneyde ebeliğini yaptıkları müstakbel yeni teröristanın taslakları vardır" ifadelerini kullandı.