"İzin talep etmeden izin ücreti isteyemezsiniz"

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Yargıtay, gazetecileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Bundan böyle gazetecinin verilmeyen yıllık izin hakkının iki katı olarak ödenmesi için, gazetecinin yıllık izin talebinde bulunduğu halde işverenin bu izni kullandırmamış olması gerekecek.

Gazeteciler Basın İş Kanunu’na tabi çalışıyor. Kanun’un 29. Maddesi şöyle: “Gazeteciye bu Kanun'un 21'inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.”

Karara konu olan olayda, gazetecinin izin istemeden izin ücretinin kullandırılmadığını iddia ederek bu ücreti talep etmesine ilişkin olarak dava açıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “Davacı, çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia ve ispat etmiş değildir. Bu nedenle 21. maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. madde uyarınca iki katı alınarak hesaplanması Dairemiz uygulamasına göre hatalıdır” dedi.