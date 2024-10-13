İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye A Milli Futbol Takımı, dördüncü maçında İzlanda deplasmanında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Milli Takım, şu ana kadar oynadığı maçlarda 7 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor ve İzlanda engelini de aşmayı hedefliyor. Peki, İzlanda-Türkiye milli mücadelesi hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte İzlanda Türkiye maçı hakkında güncel bilgiler...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, daha önce 14 kez karşılaştığı İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği gibi, iki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi A Milli Takım maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
MİLLİ MAÇ KADROSU KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
İLK RANDEVU 1980'DE!
İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri için İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı. Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de ise 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.
İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı. İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.