Drone lavların içinde kayboldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve Mart ayından bu yana lav püskürten Fagradalsfjall Yanardağı’na gösterilen ilgi giderek artıyor.

YouTuber Joey Helms, yanardağdaki lavları insansız hava aracı (drone) ile yakından görüntülemek isteyen YouTuber Joey Helms, drone ile yanardağa dokunacak kadar yaklaştı. Ancak Helms’in kumandasındaki drone, yanardağın kraterine yaklaşınca akan lavların arasına düştü.

Ortaya çıkan eşsiz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Helms, yaşadığı aksiliğin çektiği görüntülere değdiğini belirterek eşsiz bir deneyime sahip olduğunu ifade etti.