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İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı 0:00 / 0:00

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.