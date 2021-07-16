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İzmir Cuma saati: İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir cuma namazı saati 16 Temmuz

16 Temmuz Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Müslümanlar için mübarek kabul edilen Cuma günü camiye gidip Cuma namazı kılmak isteyenler İzmir Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 16 Temmuz Cuma günü İzmir'de cuma namazı saatini açıkladı. İşte 9 Temmuz Cuma günü İzmir Cuma namazı saati...

İzmir Cuma saati: İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İzmir cuma namazı saati 16 Temmuz

İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 16 Temmuz Diyanet İzmir Cuma namaz saati ve İzmir haftalık namaz vakitleri

16 TEMMUZ 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

16 TEMMUZ 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:23

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Temmuz 2021 Cuma 04:09 05:53 13:23 17:16 20:42 22:19
17 Temmuz 2021 Cumartesi 04:10 05:54 13:23 17:16 20:41 22:18
18 Temmuz 2021 Pazar 04:11 05:55 13:23 17:15 20:41 22:17
19 Temmuz 2021 Pazartesi 04:12 05:56 13:23 17:15 20:40 22:16
20 Temmuz 2021 Salı 04:13 05:56 13:23 17:15 20:39 22:15
21 Temmuz 2021 Çarşamba 04:15 05:57 13:23 17:15 20:39 22:14
22 Temmuz 2021 Perşembe 04:16 05:58 13:23 17:15 20:38 22:13

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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