İzmir'de depolar ve atölyeler yandı!
İzmir'de 3 atölye ve 2 depoda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği yangının kontrol altına alındığı öğrenildi
Giriş: 25.03.2026 - 09:26 Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 atölye ve 2 depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
AA'da yer alan habere göre Seyhan Mahallesi'nde mobilyacıların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile 2 mobilya deposuna sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ