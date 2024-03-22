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        Haberler Gündem İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Güncel haberler

        İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerindeki yükseltiye çarptıktan sonra şerit değiştirip aynı istikamette giden ticari araca çarptı. Kazada takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kadın ve 1 bebek yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 01:27 Güncelleme: 22.03.2024 - 01:27
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        İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        Kaza, saat 21.115 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. D.Y. (23) yönetimindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

        Yol üzerindeki yükseltiye çarparak savrulan otomobil, bu sırada sağ şeritte giden A.İ. (22) idaresindeki hafif ticari otomobile çarptı.

        İki araç da çapmanın etkisiyle savrulurken, hafif ticari araç yolun sağ tarafındaki beton bariyere çarparak takla attı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçlardan yere dökülen yağ sebebiyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücülerin sıyrıklarla atlattığı kazada hafif ticari araçta bulunan A.A. (21) ve A.E.A. (2) ile bir kadının yaralandığı belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan A.A. ve A.E.A. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı kadın ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü D.Y. gözaltına alındı.

        Araçların çekici ile kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmasının ardından trafik akışı, yaklaşık 2 saatin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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