Acar, çatlaklar nedeniyle endişeli olduklarını, sürekli duvarları kontrol ettiklerini, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istediklerini belirtti. Aynı binada oturan Emre Karaaslan da bir süre önce depremi andıran bir ses ve sarsıntı duyduklarını, sonrasında çatlakların oluştuğunu dile getirdi.

Apartmanın üst katlarının daha kötü durumda olduğunu anlatan Karaaslan, "Her dairede ve odalarda çatlaklar var. Bizim sadece yatak odasında çatlak yok. Yetkililer yapılacağını söyledi. Ancak şimdiye kadar bir işlem yapılmadı. Çok tedirgin olduk. Gece yerimden zıpladım. Deprem gibi hissettim." ifadelerini kullandı.