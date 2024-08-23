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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de metro çatlakları! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Belediyeden açıklama geldi! İzmir'de metro çatlakları!

        İzmir'de yapımı süren Buca metrosu hattı üzerindeki bazı evlerde çatlaklar oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, "Zemin hareketleri sebebiyle bölgedeki bazı binalarda oturma çatlakları ile bitişik binaların farklı hareketi kaynaklı sıva ayrışmaları oluşmuştur. Binalarda yapılan incelemelerde, yapısal taşıyıcı sistemlerde (kolon, kiriş) bir sorun tespit edilmemiştir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:54
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        İzmir'de Buca metrosunun yer altı çalışmalarının sürdüğü Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

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        Mahallede özellikle Akalın Apartmanı'nın ortak alanları ile 8 dairesindeki duvar çatlakları dikkati çekiyor. Bina sakinlerinden Kesüme Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada 10 yıldır oturduklarını, metro inşaatı öncesi evlerinde hiçbir hasarın olmadığını söyledi.

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        Çatlakların kısa sürede oluştuğunu ifade eden Acar, şöyle konuştu: "Dışarıdan eve geldim baktım, her yer çatlak. Kızlarım evdeydi, ses geldiğini ve tozların döküldüğünü söylediler. Eşime söyledim, o da bir anlam veremedi. Sonradan hatırladım. Kışın gelip bakmışlardı, 'Metro geçecek herhangi bir şey var mı?' diye söylemişlerdi. Aradık yetkilileri, bize 'Metro geçiyor ondan olmuş, önemli değil, duvarda çatlak var kolonda bir şey yok.' dediler."

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        Acar, çatlaklar nedeniyle endişeli olduklarını, sürekli duvarları kontrol ettiklerini, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istediklerini belirtti. Aynı binada oturan Emre Karaaslan da bir süre önce depremi andıran bir ses ve sarsıntı duyduklarını, sonrasında çatlakların oluştuğunu dile getirdi.

         

        Apartmanın üst katlarının daha kötü durumda olduğunu anlatan Karaaslan, "Her dairede ve odalarda çatlaklar var. Bizim sadece yatak odasında çatlak yok. Yetkililer yapılacağını söyledi. Ancak şimdiye kadar bir işlem yapılmadı. Çok tedirgin olduk. Gece yerimden zıpladım. Deprem gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

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        BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

        İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise TBM ile devam eden çalışmada 4 kilometrelik bölümün açıldığı, bu bölümde sorun yaşanmadığı bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi: "TBM'lerin geçişi sırasında Konak Atilla Mahallesi'nde yüzeyin 30 metre altında zemindeki volkanik andezit kayalar arasında ilerlerken, ayrışmış andezitlerin bulunduğu lokal bir bölgede toleranslar dahilinde zemin oturmaları yaşanmıştır. Bu zemin hareketleri sebebiyle bölgedeki bazı binalarda oturma çatlakları ile bitişik binaların farklı hareketi kaynaklı sıva ayrışmaları oluşmuştur. Bölge halkından gelen ihbarlar değerlendirilip uzman ekiplerce kontrol edilmiştir. Binalarda yapılan incelemelerde, yapısal taşıyıcı sistemlerde (kolon, kiriş) bir sorun tespit edilmemiş, ayrışan sıvalar sıyrılarak temizlenmiş ve sıva dökülmesinden doğabilecek sorunları önlemek amacıyla emniyet şeritleri çekilmiştir."

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        TBM'lerin geçişi sırasında risk görülmesi halinde risk sona erene kadar binalarda yaşayanların başka yerde konaklamalarının sağlandığı belirtilen açıklamada, TBM'lerin bölgeden uzaklaşmasının ardından binalarda tadilat çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

        #haberler
        #İzmir
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