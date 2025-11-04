Habertürk
        Haberler Gündem İzmir'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

        İzmir'de otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

        İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, olayın şüphelisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 19:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:03
        Alınan bilgiye göre, Eşrefpaşa Caddesi'nde ilerleyen A.T. (31) yönetimindeki otomobile, motosikletle aynı yönde ilerleyen A.Y. (22) tarafından ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Saldırıda göğsünden ve kolundan yaralanan A.T. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, olayın ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaşan şüpheliyi yakaladı.

        Polis ekiplerince yapılan incelemelerde taraflar arasında husumet bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştiği belirlendi.

        Şüphelinin motosikletiyle uzaklaşması ve Yunus ekiplerinin şüpheliyi kovalaması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf: AA

