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İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalıntı olduğu şüphesiyle bir otomobili inceleyen polis ekibi silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'i polis, 2 kişi yaralanırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
İzmir'de polise silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi, ilçedeki sanayi sitesi 5827 Sokak'ta çalıntı olduğunu değerlendirdiği bir otomobili incelemeye aldı.

Bu esnada bölgeye gelen bir otomobilden polis ekibine ateş edildi. Ekibin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; bacağından yaralanan polis memuru M.K. sağlık ekibince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan H.K. ise otomobildeki şüpheliler tarafından Konak ilçesindeki bir özel hastaneye götürüldü.

H.K. ilk müdahalenin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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