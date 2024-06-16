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        Haberler Gündem İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        İzmir'de zeytinlik alanda yangın çıktı

        İzmir'in Bayındır ilçesi Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bayındır ilçesi Belediye Başkanı Davut Sakarsu, zeytinlik alanda çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:44 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:57
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        İzmir'de zeytinlik alanda yangın çıktı
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        Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yakacık Mahallesi'nden çıkan yangının Buruncuk Mahallesi'ne ulaştığını belirten Sakarsu, "Yangın birkaç eve ulaşmak üzereyken İzmir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alındı." dedi.

        Sakarsu, yangın nedeniyle can ve mal kaybının olmadığını sözlerine ekledi.

        Buruncuk Mahallesi sakinlerinden Muammer Hızlı, Yakaköy mevkisinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kendi mahallelerine doğru ilerlediğini, alevlerin yaklaşmasıyla mahalleyi tahliye ettiklerini söyledi.

        Sabriye Hızlı da evlerinin yanmasından korktuklarını, jandarma ekiplerinin kendilerini mahalledeki boş alana yönlendirdiklerini aktardı.

        Yangının kotrol altına alınmasının ardından tahliye edilen mahalle sakinleri evlerine döndü.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılması üzerine tedbir amacıyla Buruncuk Mahallesi tahliye edilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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