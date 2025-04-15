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        Haberler Gündem Güncel İzmir'deki tarihi hamamın restorasyonu yeniden başladı | Son dakika haberleri

        İzmir'deki tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyonu yeniden başladı

        İzmir'in Konak ilçesindeki Kıllıoğlu Hamamı'nda 2021 yılındaki restorasyon sırasında tarihi buluntulara rastlanması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:44
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        İzmir'deki tarihi hamamın restorasyonu yeniden başladı
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        İzmir'deki tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyonu yeniden başladı.

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        Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, restorasyon projesi, 2021 yılındaki restorasyon sırasında bulunan arkeolojik bulgular nedeniyle revize edilerek İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yeniden onaylandı. Projeye İzmir Valiliğinden yüzde 70 oranında katkı payı sağlandı.

        İhalenin ardından yüklenici firmaya teslim edilen hamamda derz söküm ve yapımı, enjeksiyon ile sıva işlemleri sürüyor.

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        Anafartalar Caddesi'nde yer alan ve klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilen hamamın restorasyonunun temmuz ayında tamamlanması planlanıyor.

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        Sözleşme bedeli 2 milyon 994 bin 629 lira olarak belirlenen restorasyon çalışmalarıyla yapının özgün mimarisinin korunması amaçlanıyor.

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