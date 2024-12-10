Birlikte yaşadığı kadının oğlu kurşun yağdırdı!
İzmir'de, berberlik yapan 33 yaşındaki Mert Can Şahin, iddiaya göre birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından iş yerinde tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şahin tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan 23 yaşındaki şüpheli O.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı
İzmir'de olay, dün saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi 1039 Sokak'ta bulunan bir berber dükkanında meydana geldi.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
DHA'daki habere göre berberlik yapan Mert Can Şahin (33), iddiaya göre birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.
ZANLI 4 YERİNDEN VURDU
Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.