İzmir'de olay, dün saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi 1039 Sokak'ta bulunan bir berber dükkanında meydana geldi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

DHA'daki habere göre berberlik yapan Mert Can Şahin (33), iddiaya göre birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.