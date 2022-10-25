İzmir Kısa Film Festivali'nde finalist filmleri belli oldu 0:00 / 0:00

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5 kategoride 37 kısa filmin yarışmaya değer bulunduğu festival Türkiye’nin tek Oscar Qualification sertifikasına sahip festival. Her yıl bir animasyon ve bir kurmaca kısa filmin Akademi Ödüllerine başvurmasını sağlayan İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl yeşil film yapımı eğitimleri ile sürdürülebilir film yapımı konusunda da sinema üreticilerini bilgilendirmeyi amaçlıyor.

118 ülkeden 4 bin 39 film İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 23. kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Kısa Film Festivali, 14-20 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak. 118 ülkeden 4 bin 39 filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası alanda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu. Bu yıl gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformunda gerçekleştirilecek.

Ulusal Kurmaca Finalist Filmler 'Adres' - Aram Dildar, 'Bahçeler Put Kesildi' - Ali Cabbar, 'Ben Tek Siz Hepiniz' - Barış Kefeli -Nükhet Taneri, 'Ben ve O' - Buse Halaçoğlu, 'Birlikte, Yalnız' - Kasım Ördek, 'Bugün Değil' - Yağmur Mısırlıoglu, 'Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada' - Özgürcan Uzunyaşa, 'Çevir Sesi' - Özer Arslan, 'Gece Babamızı Ararken' - Alkım Özmen, 'Rutubet' - Turan Haste, 'Sar' - Adar Baran Değer, 'Seçim' - Bahri Baykal, 'Şüphe' - Gökçe Pekhamarat

Uluslararası Kurmaca Kısa Filmler 'Inherent' - Nicolai G.H. Johansen, 'Radio Silence' - Kerren Lumer- Klabbers, 'Warsha' - Dania Bdeir, 'The Cormorant' - Lubna Playoust, 'Brutalia, Days Of Labour' - Manolis Mavris, 'On Xerxes' Throne' - Evi Kalogiropoulou, 'Deer' - Hadi Babaeifar, 'An Irish Goodbye' - Tom Berkeley, Ross White, 'Cherries' - Vytautas Katkus, 'North Pole' - Marija Apcevska

Ulusal Belgesel 'Dün Bugün Yarın' - Orhan Dede, 'Biz Buradayız' - Mahmut Akay, 'Herşey Yolunda' - Muhammet Beyazdağ, 'Suyu Bulandıran Kız' - Deniz Telek, 'Suriyeli Kozmonot' - Charles Emir Richards